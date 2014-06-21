中国社会：新疆发生一起袭击公安局暴恐案件，13名暴徒被击毙--新华

重发-标题新闻：OPEC计划在5月25日讨论是否延长减产至下半年的会议当日同非OPEC产油国会晤-消息
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路透上海6月21日 - 新华网周六报导，当日清晨，新疆当地警方处置了一起袭击公安机关暴恐案件，13名暴徒被击毙，无群众伤亡，目前当地社会秩序正常。
报导称，一伙暴徒驾驶车辆冲撞喀什地区叶城县公安局办公大楼，并引爆爆炸装置。民警果断处置，击毙13名暴徒，3名民警受轻伤，无群众伤亡。目前，案件正在抓紧侦办，当地社会秩序正常。
此前中共中央召开政治局会议，研究进一步推进新疆社会稳定和长治久安工作，要把严厉打击暴力恐怖活动作为当前斗争的重点，有效遏制恐怖活动在新疆多发频发和向内地蔓延。
中国公安部已决定从5月23日起到2015年6月，开展为期一年的严厉打击暴力恐怖活动专项行动。（完） (发稿 徐永；审校 林高丽)
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波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)周三警告称，美国总统特朗普计划实施的减税和放松金融监管举措可能会引发新一轮的金融冒险行为，这类冒险行为曾导致2008年的金融危机。