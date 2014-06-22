全球汇市：6月17日止当周投机客减持美元多头仓位--CFTC

路透6月20日 - 据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，最近一周汇市投机客减持美元多头仓位。
6月17日止当周美元净多仓降至121.9亿美元，前一周为159.5亿美元。为此前连升五周以来首次下降。
当周欧元净空仓增至61,835口，前周为57,185口。市场依然还在平复欧洲央行两周前宣布刺激措施带来的情绪波动。
投机客还增持了英镑多头仓位，持有量从前周的35,842口升至52,596口。英国央行预计将成为最先升息的发达国家央行。
路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算。
日圆(12,500,000日圆为1口)
6月17日当周 前一周
多头仓位 17,832 11,893
空头仓位 85,870 94,055
净仓位 -68,038 -82,162
欧元(125,000欧元为1口)
6月17日当周 前一周
多头仓位 51,405 43,739
空头仓位 113,240 100,924
净仓位 -61,835 -57,185
英镑(62,500英镑为1口)
6月17日当周 前一周
多头仓位 100,434 85,202
空头仓位 47,838 49,360
净仓位 52,596 35,842
瑞郎(125,000瑞郎为1口)
6月17日当周 前一周
多头仓位 15,296 9,615
空头仓位 11,776 12,645
净仓位 3,520 -3,030
加元(100,000加元为1口)
6月17日当周 前一周
多头仓位 34,582 30,303
空头仓位 56,115 54,411
净仓位 -21,533 -24,108
澳元(100,000澳元为1口)
6月17日当周 前一周
多头仓位 61,078 62,141
空头仓位 34,049 33,894
净仓位 27,029 28,247
新西兰元(100,000新西兰元为1口)
6月17日当周 前一周
多头仓位 21,671 20,401
空头仓位 17,938 3,546
净仓位 3,733 16,855
(完)
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(编译 白云; 审校 戴素萍)