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债券 | 2014年 6月 22日 星期日 11:58 BJT

加拿大经济：5月通胀率创27个月高位，央行下次举措或为升息

路透渥太华6月20日 - 在物价意外急涨，使得通胀率高于加拿大央行目标后，该央行周五可以不用再担心低通胀问题，下次的利率举措是升息的可能性更高。

加拿大统计局公布5月消费者物价指数(CPI)较上年同期成长2.3%，创下27个月高位，4月时为增长2.0%。扣除汽油等波动率较高项目的核心通胀率升至1.7%，为2012年7月以来最高，4月时为1.4%。

央行的通胀目标为2%，并希望保持在1-3%的区间。央行在6月4日的利率声明中承认通胀率走升，但表示，经济成长的风险升高，使得“通胀前景下滑风险和以前一样重要”。

但分析师周五表示，这样的立场愈来愈站不住脚，他们表示，调整措辞将是适当的，不过没有人预期会马上升息。

对央行来说，在调整论调的同时，又不能造成加元走强损及出口，这或许有点两难。

National Bank Financial资深分析师Krishen Rangasamy认为，加拿大央行将会淡化通胀压力和产出缺口缩小，如此才能让加元保持疲弱。

“我认为央行将继续编造故事，好让加元兑美元不会回到平价水准。他们绝对不希望发生这样的情况，因为这会箝制出口的复苏，”他表示。

加元兑美元因通胀数据而升至五个半月高位，此外还有零售销售报告的影响，该报告显示4月加国零售销售增幅是预期的近两倍。(完) (编译 戴素萍 审校　白云)
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