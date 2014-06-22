加拿大经济：5月通胀率创27个月高位，央行下次举措或为升息

美国财政：特朗普税改计划可能带来一些短期预算问题--财长努钦
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。
路透渥太华6月20日 - 在物价意外急涨，使得通胀率高于加拿大央行目标后，该央行周五可以不用再担心低通胀问题，下次的利率举措是升息的可能性更高。
加拿大统计局公布5月消费者物价指数(CPI)较上年同期成长2.3%，创下27个月高位，4月时为增长2.0%。扣除汽油等波动率较高项目的核心通胀率升至1.7%，为2012年7月以来最高，4月时为1.4%。
央行的通胀目标为2%，并希望保持在1-3%的区间。央行在6月4日的利率声明中承认通胀率走升，但表示，经济成长的风险升高，使得“通胀前景下滑风险和以前一样重要”。
但分析师周五表示，这样的立场愈来愈站不住脚，他们表示，调整措辞将是适当的，不过没有人预期会马上升息。
对央行来说，在调整论调的同时，又不能造成加元走强损及出口，这或许有点两难。
National Bank Financial资深分析师Krishen Rangasamy认为，加拿大央行将会淡化通胀压力和产出缺口缩小，如此才能让加元保持疲弱。
“我认为央行将继续编造故事，好让加元兑美元不会回到平价水准。他们绝对不希望发生这样的情况，因为这会箝制出口的复苏，”他表示。
加元兑美元因通胀数据而升至五个半月高位，此外还有零售销售报告的影响，该报告显示4月加国零售销售增幅是预期的近两倍。(完) (编译 戴素萍 审校 白云)
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。
* 市场聚焦法国大选和美国政府支出 * 特朗普称下周将公布减税计划 * 下周财政部将标售880亿美元公债 路透纽约4月21日 - 美债价格周五上涨，因法国周日将进行大选，且 美国没有重大经济数据为市场指引方向。 周二跌至五个月低位后，指标10年期美债收益率在窄幅区间波动，投 资者等待决定价格是否延续升势的催化剂。 民调显示，法国大选第二轮投票可能在中间派独立候选人马克龙与反 欧盟、反移民的国民阵线候选人勒庞之间展开。 “看似市场有点担心本周末的法国大选结果，”BMO Capital Market s利率策略师Aaron Kohli称。 10年期美债 价格升4/32，收益率报2.23%，周二收益率一 度跌至11月10日以来最低的2.165%，且从3月14日触及的2.63%回落。 指标10年期美债收益率升穿2.19%附近的技术阻力位。 最近数周公债价格得到提振，因在疲弱的经济数据发布后，美国联邦 储备理事会(FED/美联储)今年再
G20:20国集团 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选