中希关系：希腊希望成为中国通往欧洲的门户

路透雅典6月20日 - 中国和希腊周五表示，中国希望投资希腊的机场、铁路和最繁忙的港口，希腊则希望成为中国通往欧洲的门户。

中国总理李克强对希腊进行了为期三天的访问，希望此行能加强两国的经济联系。自中远太平洋 2009年赢得在希腊比雷埃夫斯港口 升级并运营两个集装箱码头的35年特许经营权以来，中希两国关系就更近了一步。

希腊现在依赖欧盟和国际货币基金组织(IMF)的援助贷款，并在努力摆脱持续六年之久的经济衰退，目前亟需外国投资来刺激经济增长和创造就业。

希腊官员表示，中国也在关注希腊耗资8亿欧元的克里特机场建设，以及希腊政府将在今年稍后出售的雅典机场。希腊发展部长Nikos Dendias表示，中希两国还就一个高速铁路项目进行了讨论。

“中方高度重视希腊作为进入欧洲门户的独特区位优势，愿与希方扩大在港口、公路、铁路等基础设施建设领域的务实合作。“中希两国在联合声明中称。

中希两国还希望更好地利用希腊位于欧洲、亚洲、非洲交汇处的战略位置优势，称希腊可以成为将中国产品引入欧洲的枢纽。

“希腊除了是海上贸易门户外，也可以成为空中交通枢纽，”希腊总理萨马拉斯说。“港口和机场，比如雅典国际机场和伊拉克利翁国际机场 ，都是中方感兴趣的对象。”

“比雷埃夫斯港口可以成为中国通往欧洲的门户，”李克强在考察中远在比雷埃夫斯的集装箱码头时说。

李克强周五表示，中国将鼓励国内企业与希腊船舶修理企业展开合作。

希腊海运部长Militiadis Varvitsiotis说，希腊拥有世界上最大的海运船队，中国约60%的进口石油及逾半出口商品是由希腊船队承运。

中国近几年对希腊资产的兴趣逐步提高。

中远太平洋称，希望比雷埃夫斯港口成为一个地区枢纽，并计划扩建港口码头，修建一个加油码头，后者是个耗资2.3亿欧元的投资项目，还有待欧盟执委会的批准。

中远太平洋还表示有兴趣收购比雷埃夫斯港口67%的股权。

中国国家电网公司(SGCC)是希腊电网运营商ADMIE控股权的五大竞购方之一。中国综合企业复星国际 则是参与希腊造价高达70亿欧元的最大私有化项目--雅典旧机场改造的财团成员之一。

“希方欢迎中国企业参与希国有资产私有化进程，愿提供必要协助和支持，”两国联合声明称。