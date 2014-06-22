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债券 | 2014年 6月 22日 星期日 15:21 BJT

欧洲央行：或维持低利率直到2016年--诺沃特尼

路透奥地利施皮尔贝格6月22日 - 奥地利皇冠报(Krone)刊登的采访显示，欧洲央行管委会委员诺沃特尼称，欧央行可能不会在2016年前将利率从纪录低点上调，要到2016年欧元区经济才会开始更强劲地增长。

“利率只会在经济明显增长时才会调整，比如逾2%的增长率，但从当前角度来看，那一增长率在2016年之前都难以实现，”专访显示诺沃特尼如是说。

他表示，欧元区只显露了复苏的萌芽，欧洲央行的低息资金并不会总能到达希望借到钱的企业手中。“信心还有点欠缺，”他表示。(完)

(编译 白云; 审校 戴素萍)
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