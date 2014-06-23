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货币新闻 | 2014年 6月 23日 星期一 09:50 BJT

日本数据：6月制造业PMI初值升至51.1，行业活动三个月来首次扩张

该指数三个月来首度升破荣枯分水岭50。

PMI数据的产出分项指数初值从5月终值48.9升至51.8。

新出口订单指数从49.6跳升至52.0，显示尽管出口订单持续温和萎缩，但国内需求仍然反弹。决策者一直指望出口反弹能帮助缓和国内经济因消费税上调带来的冲击，但出口却持续不振。

PMI指数初值基于每个月85%-90%的调查回答计算得出。Markit/JMMA 6月PMI终值将于7月1日公布。(完) (编译 李爽/李婷仪 审校 杜明霞/于春红)
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