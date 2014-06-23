日本数据：6月制造业PMI初值升至51.1，行业活动三个月来首次扩张

《专栏》中国2017年二季度政策趋势：金融监管趋严，货币稳健中性
（作者为郑联盛、肖立晟、王宇哲、杨晓晨、周济。其中郑联盛为盘古智库宏观经济研究中心高级研究员，肖立晟、杨晓晨、王宇哲、周济均为盘古智库宏观经济研究中心研究员，文章仅代表他们本人观点。） 摘要：
该指数三个月来首度升破荣枯分水岭50。
PMI数据的产出分项指数初值从5月终值48.9升至51.8。
新出口订单指数从49.6跳升至52.0，显示尽管出口订单持续温和萎缩，但国内需求仍然反弹。决策者一直指望出口反弹能帮助缓和国内经济因消费税上调带来的冲击，但出口却持续不振。
PMI指数初值基于每个月85%-90%的调查回答计算得出。Markit/JMMA 6月PMI终值将于7月1日公布。(完) (编译 李爽/李婷仪 审校 杜明霞/于春红)
（作者为郑联盛、肖立晟、王宇哲、杨晓晨、周济。其中郑联盛为盘古智库宏观经济研究中心高级研究员，肖立晟、杨晓晨、王宇哲、周济均为盘古智库宏观经济研究中心研究员，文章仅代表他们本人观点。） 摘要：
新加坡一交易商称，Petron Malaysia可能已从维多标购船期为5月下半月的含硫500ppm柴油，价格为每桶升水约0.80美元，不过不能立即获得证实。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选