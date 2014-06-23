《焦点》法国政府获得收购阿尔斯通股权选择权，为通用电气收购铺路

《专栏》中国2017年二季度政策趋势：金融监管趋严，货币稳健中性
（作者为郑联盛、肖立晟、王宇哲、杨晓晨、周济。其中郑联盛为盘古智库宏观经济研究中心高级研究员，肖立晟、杨晓晨、王宇哲、周济均为盘古智库宏观经济研究中心研究员，文章仅代表他们本人观点。） 摘要：
蒙特布尔在周末接受报纸采访时加大施压，称“送给(执行长)Marin Bouygues一份大礼是不可能的。”
但接近谈判的消息人士称，Bouygues拒绝接受此强势策略，坚持对阿尔斯通股票估值接近每股34欧元，较其持股市值17.3亿欧元溢价3.8亿欧元或21%。
根据折中协议，Bouygues将把具有20%投票权的阿尔斯通股票出借给法国政府，并让出两个董事会席位，从而使得法国政府能够立即行使主要股东权利。
未来20个月内，在股价升至35欧元或以上的任何时点，法国政府将有权以2-5%的折价，从Bouygues手中购买至多20%的阿尔斯通股权。Bouygues目前持股比例为29.3%。
如果期满政府未能从Bouygues或者市场上收购20%的阿尔斯通股权，则可以类似折扣从Bouygues手中购买最多15%的股权，而不管股价如何。
Bouygues发言人表示，向政府出借阿尔斯通股票将完全免费，并拒绝说明购买选择权的财务条款。
通用电气与阿尔斯通的交易预计在2015年初完成，还有待监管和股东批准。(完)
(编译 许娜/李春喜/白云/王兴亚；审校 张荻/戴素萍/龚芳)
（作者为郑联盛、肖立晟、王宇哲、杨晓晨、周济。其中郑联盛为盘古智库宏观经济研究中心高级研究员，肖立晟、杨晓晨、王宇哲、周济均为盘古智库宏观经济研究中心研究员，文章仅代表他们本人观点。） 摘要：
新加坡一交易商称，Petron Malaysia可能已从维多标购船期为5月下半月的含硫500ppm柴油，价格为每桶升水约0.80美元，不过不能立即获得证实。
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