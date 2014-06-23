英国央行：通胀率受抑将有助于央行逐步升息--MPC委员迈尔斯

中港个股：南方航空订购20架A350-900飞机，总目录价近60亿美元
路透香港4月26日 - 中国南方航空周三宣布，将向空中客车订购20架A350-900飞机，总目录价为59.78亿美元，该批飞机将在2019-22年间分阶段交付。
路透6月22日 - 英国央行货币政策委员会(MPC)委员迈尔斯在一篇文章中指出，英国通胀率受抑将有助于决策者逐步升息。
立场较温和的迈尔斯周日在每日电讯报专栏中指出，“一旦重返正常水准，货币政策委员会设定的银行利率水平平均将比5%左右要低很多；约5%的水准符合2007年前的通胀目标。”
任期在2015年5月到期的迈尔斯表示，英国央行可能会在他的任期结束前的某个时点开始将货币政策正常化。
自他在2009年加入MPC委员以来，迈尔斯从未投票改变利率。
然而，他表示，预计MPC委员对于何时升息的确切时机会有分歧。(完) (编译 石冠兰 审校 龚芳)
路透香港4月26日 - 中国南方航空周三宣布，将向空中客车订购20架A350-900飞机，总目录价为59.78亿美元，该批飞机将在2019-22年间分阶段交付。
路透北京4月26日 - 据两名知情人士透露，作为反倾销调查的一部分，中国正在考虑对糖进口加征特别关税，这对于面对巴西等生产国的廉价进口品而寻求帮助的国内生产商来说是一场胜利。
路透北京4月26日 - 中国证监会近日对前发审委员冯小树违法买卖股票罚没4.99亿元人民币并采取终身证券市场禁入措施，新华社周三为此发布时评称，严防金融腐败必须管住“关键权力”，并加大问责力度。