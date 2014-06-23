英国央行：通胀率受抑将有助于央行逐步升息--MPC委员迈尔斯

路透6月22日 - 英国央行货币政策委员会(MPC)委员迈尔斯在一篇文章中指出，英国通胀率受抑将有助于决策者逐步升息。

立场较温和的迈尔斯周日在每日电讯报专栏中指出，“一旦重返正常水准，货币政策委员会设定的银行利率水平平均将比5%左右要低很多；约5%的水准符合2007年前的通胀目标。”

任期在2015年5月到期的迈尔斯表示，英国央行可能会在他的任期结束前的某个时点开始将货币政策正常化。

自他在2009年加入MPC委员以来，迈尔斯从未投票改变利率。