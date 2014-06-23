企业并购：谷歌旗下Nest将以5.55亿美元现金收购Dropcam--报导

中港个股：南方航空订购20架A350-900飞机，总目录价近60亿美元
路透香港4月26日 - 中国南方航空周三宣布，将向空中客车订购20架A350-900飞机，总目录价为59.78亿美元，该批飞机将在2019-22年间分阶段交付。
路透6月20日 - 科技博客Re/code周五报导，谷歌 旗下Nest Labs将以约5.55亿美元现金收购家庭监控相机新兴企业Dropcam，这是谷歌向消费者家庭迈出的更深一步。
Nest和Dropcam周五分别在博客上证实了收购一事，但没有透露价格。谷歌则拒绝发表评论。
谷歌进一步向新市场扩张，从高速网络接入到对自动驾驶汽车和机器人的先进研究，不一而足。
在消费电子产品和网络服务整合之际，该交易被吹捧为向快速增长的“智能”家庭自动化市场的推进。但也令人担忧谷歌的隐私保护问题，该公司已收集了用户上网习惯的大量数据。(完)
(编译 于春红; 审校 石冠兰)
路透香港4月26日 - 中国南方航空周三宣布，将向空中客车订购20架A350-900飞机，总目录价为59.78亿美元，该批飞机将在2019-22年间分阶段交付。
路透北京4月26日 - 据两名知情人士透露，作为反倾销调查的一部分，中国正在考虑对糖进口加征特别关税，这对于面对巴西等生产国的廉价进口品而寻求帮助的国内生产商来说是一场胜利。
路透北京4月26日 - 中国证监会近日对前发审委员冯小树违法买卖股票罚没4.99亿元人民币并采取终身证券市场禁入措施，新华社周三为此发布时评称，严防金融腐败必须管住“关键权力”，并加大问责力度。