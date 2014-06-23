企业并购：谷歌旗下Nest将以5.55亿美元现金收购Dropcam--报导

路透6月20日 - 科技博客Re/code周五报导，谷歌 旗下Nest Labs将以约5.55亿美元现金收购家庭监控相机新兴企业Dropcam，这是谷歌向消费者家庭迈出的更深一步。

Nest和Dropcam周五分别在博客上证实了收购一事，但没有透露价格。谷歌则拒绝发表评论。

谷歌进一步向新市场扩张，从高速网络接入到对自动驾驶汽车和机器人的先进研究，不一而足。

在消费电子产品和网络服务整合之际，该交易被吹捧为向快速增长的“智能”家庭自动化市场的推进。但也令人担忧谷歌的隐私保护问题，该公司已收集了用户上网习惯的大量数据。(完)