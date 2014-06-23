中国证券:32家券商提出新三板做市商备案申请，国泰君安等四家已获准

路透上海6月23日 - 俗称中国“新三板”的全国中小企业股份转让系统公司的做市商筹备取得阶段性进展。除国泰君安证券等四家券商首批获得做市业务备案函外，目前有32家证券公司已完成各项准备工作并向全国股份转让系统公司提出做市业务备案申请。 全国股转系统网站刊登的相关材料显示，首批获准备案的四家券商还包括东方证券、申银万国和长城证券。除上述已报送备案申请的32家券商外，目前还有30多家证券公司正在积极准备报送做市业务备案申请材料。

对于全国股份转让系统公司在审查时是否有“批次”的选择，全国股份转让系统公司表示，做市业务备案工作本着“成熟一家、备案一家”的原则开展，没有分批分次相关安排。

相关材料还显示，目前大多数新三板挂牌公司、拟挂牌公司非常希望自身股票能够采取做市转让方式，目前包括已获备案四家券商在内的各主办券商正在积极与挂牌公司、拟挂牌公司协商沟通，许多主办券商已与多家挂牌公司就获取做市股票达成一致。

根据股转系统股票转让细则，做市商获取初始库存股票，主要有以下四种方式：一是股东在挂牌前转让；二是参与挂牌公司定向发行；三是在全国股份转让系统买入；四是其他合法方式。

在股转系统下发的做市业务备案函中，已要求证券公司在获得备案函后三个月内完成开展做市业务的准备工作，包括参加全国股份转让系统交易支持平台做市系统测试并达到技术系统上线条件、开立做市专用证券账户、开立做市专用交易单元，逾期未完成的，备案函将自动失效。

股转系统公司还指出，为确保做市业务顺利实施，股转系统将自下周一（30日）起陆续组织做市技术系统的全市场仿真测试、全网测试、通关测试以及系统上线工作。各证券公司应按照全国股份转让系统公司要求，认真做好各项测试准备工作，组织做市业务、经纪业务、技术运维等相关人员参与测试工作并达到上线要求。

另据中国证券报周一报导，国泰君安证券表示，自2013下半年便开始了做市标的物色工作，半年多来对数百家挂牌公司实施了筛选和调研，全面展开了做市初始股份的获取工作，为即将开启的做市商业务打下了坚实基础。

“全国股转系统引入做市商制度，不仅是整个资本市场的期许，也将给新三板市场的不同参与主体带来巨大益处，有助于尽快推动全国股转系统成为券商集经纪、投资、投行、直投、资管等多项业务的综合业务平台。”国泰君安副总裁阴秀生指出。