美国与加拿大经济指标预测--6月23日-6月30日****

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--4月26日
路透4月26日 - 以下为中国上海A+B股周三收市价及比价:(本地时间15:54时,1美元=6.8899 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9.39 0.764 1.78 市北高新 16.82 1.092 2.24 大众交通 5.79 0.677 1.24 永生投资 11.67 1.421 1.19 老凤祥 42.1
以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
6月23日当周
6月23日(一)
1300 美国Markit制造业PMI 6月初值 56.5 56.4
1400 美国成屋销售年率(万户) 5月 473 465
6月24日(二)
1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 6月21日当周 -- +0.4%
1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 6月21日当周 -- +3.5%
1300 美国房屋价格(较上月) 4月 -- +0.7%
(较上年同期) -- +6.5%
1300 美国标普/Case-Shiller经季节调整20个大都会 4月
地区房价指数(较前月) +0.9% +1.2%
(较上年同期) +11.5% +12.4%
未经季节调整20个大都会
地区房价指数(较前月) +0.8% +0.9%
1400 美国消费者信心 6月 83.5 83.0
1400 美国新屋销售年率(万户) 5月 44.0 43.3
1400 美国里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数 6月 -- 正7
6月25日(三)
-- 美国建筑许可年率(万户) 5月修正值 -- 99.1
1100 美国抵押贷款市场指数 6月20日当周 -- 351.6
再融资指数 -- 1,334.0
1230 美国企业获利 第一季修正值 -1.3% -13.7%
1230 美国耐久财订单 5月 持平 +0.6%
扣除运输的耐久财订单 +0.4% +0.3%
扣除国防的耐久财订单 +0.8% -1.0%
扣除飞机的非国防资本财订单 +0.5% -1.2%
1230 美国第一季实质国内生产总值(GDP)环比年率 第一季终值 -1.7% -1.0%
GDP最终销售 持平 +0.6%
GDP民间消费 -- +3.1%
GDP隐性平减指数 +1.3% +1.3%
个人消费支出(PCE)物价指数 +1.4% +1.4%
核心PCE物价指数 +1.2% +1.2%
1300 美国Markit服务业PMI 6月初值 58.0 58.1
1345 美国Markit综合PMI 6月初值 -- 58.6
6月26日(四)
-- 美国达拉斯联储PCE物价指数 5月 -- +2.5%
1230 美国实质个人支出 5月 -- -0.3%
个人所得 +0.4% +0.3%
PCE物价指数(较前月) -- +0.2%
核心PCE物价指数(较上年同期) -- +1.4%
核心PCE物价指数(较前月) +0.2% +0.2%
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 6月21日当周 31 31.2
四周均值(万人) -- 31.175
续请失业金人数(万人) 6月14日当周 257 256.1
1500 美国堪萨斯城联邦储备银行综合指数 6月 -- 正10
6月27日(五)
1230 加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月) 5月 持平 -0.2%
(较上年同期) +4.0% +3.9%
1355 美国路透/密西根大学消费者信心指数 6月终值 82.0 81.2
现况指数 96.0 95.4
预期指数 72.8 72.2
1430 美国ECRI经济领先指标 6月20日当周 -- 135.4
6月30日当周
6月30日(一)
1230 加拿大GDP(较前月) 4月 -- +0.1%
1345 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 6月 63.0 65.5
1400 美国成屋待完成销售指数 5月 -- 97.4
成屋待完成销售指数(较前月) +0.9% +0.4%
(完)
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大 日本与韩国
欧洲 澳洲与新西兰
中国 台湾 已公布经济指标一览
美国 日本
欧洲 韩国
中国 香港
澳洲 台湾 (整理 戴素萍 审校 龚芳)
路透4月26日 - 以下为中国上海A+B股周三收市价及比价:(本地时间15:54时,1美元=6.8899 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9.39 0.764 1.78 市北高新 16.82 1.092 2.24 大众交通 5.79 0.677 1.24 永生投资 11.67 1.421 1.19 老凤祥 42.1
路透周二报导称，欧洲央行(ECB)许多决策者认为有空间在6月会议上传递些许缩减刺激政策的信号。这也打压债市人气，德债收益率触及一个月新高。
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率11.25% 2017年4月12日降100基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%