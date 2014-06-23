《香港报摘》--其他报纸重要消息6月23日

* 明报：

--近月新股上市气氛澎湃，6月份已有近30只新股安排招股。其中今日开始招股的北京发展商国瑞置业(上市编号2329)，就有券商在公开招股前已致电客户推销，更不惜以500港元超市现金券吸引客户认购，但此举却惹来市场质疑。

--南车时代电气 首批高端8英寸IGBT芯片下线，董事长丁荣军表示，IGBT芯片是电力电子行业的CPU，不但可供中国南车 生产高铁之用，还可广泛用在航空航天、智能电网、船舶驱动和电动车等产业，打破垄断将同时降低成本和保证国家战略产业发展。

* 星岛日报：

--恒基地产 宣布，以19.6亿港元代价出售"友邦九龙金融中心"予旗下阳光房地产基金 ；同时恒地将以每基金单位3.9港元认购阳光房地产基金2亿基金单位，完成后恒地的持股量将升至43.83%。

--面对澳门金管局封杀银联禁令，有商人引入澳门首部比特币双向买卖终端机，上周五抢先进驻金沙 旗下的澳门金沙娱乐场，内地游客只要＂内地买入，澳门卖出比特币＂，便可打破每日2万元人民币的外汇管制。

* 苹果日报：

--政府最快于本月底公布下一季度（7-9月）的卖地计划，推出最少七幅住宅地及两幅商业用地，当中规模较大的有屯门景秀里地皮，预料可提供730个单位。

--九仓 旗下马哥孛罗酒店集团位于尖沙嘴三间酒店，上周五突然裁走31名员工，占员工总数的3%。集团发言人回应时指，管理层经过四个月的观察和分析，最终决定裁减冗员，以提高部门效率及简化工作流程，并非看淡本港酒店前景，暂无计划再裁员。

* 东方日报：

--本周将有多只零售股派发截至3月底止全年业绩，包括六福 及莎莎 。市场料这两家公司的业绩可达预期，但关注今年度将面对具挑战性的经营环境，相信零售股业绩增长会跌至单位数。

--有内地银行的香港分行透过银联卡，向客户销售跨境理财产品。消息人士称，金管局近期向中资银行了解及跟进事件。银行界预期，若金管局采取行动后，银行将暂停有关通道，港人若购买内地理财产品，或要重新跟随每日汇款8万元人民币的限制。

＊ 文汇报：

--华润置地 以38.34亿元人民币竞得福州鼓楼区两宗地块，总面积203.78亩。 (完)