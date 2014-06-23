《台湾报摘》--工商时报、经济日报6月23日

*工商时报：

--建商自售预售屋无法规避实价登录。据了解，基于公平正义考量，政院政委简太郎认为实价登录拼图不宜缺任何一角，以免差别待遇产生弊端，上周四指示内政部，研议在平均地权条例补提修法条文，将预售屋建商自售及自地自建二块缺角补齐，比照代销业纳管，须在签订交易契约后30日内向地政机关申报。

--系统大厂看好智慧型手机、PC及平板电脑、4K2K超高画质电视的下半年旺季需求，近期开始扩大零组件采购，DRAM及LCD面板等〞双D〞缺货问题浮上台面，报价提前在6月下旬出现大涨走势，其中以DRAM缺货问题最为严重。

--兆丰金 、第一金 公公并报告将在本周出炉，财长张盛和预定最快本周就会听取兆丰金董座蔡友才和第一金董座蔡庆年的公公并简报；据了解，兆丰金属意的公公并购组合依序是第一金、合库金 、华南金 ，而第一金属意的组合顺序则为华南金、合库金、兆丰金。

--兆丰金推出公股银行合并三大市占指标。据指出，兆丰金的公公并报告，对于规模经济有三大量化指标为评估重点，分别是，放款市占率由目前6.9%增为12%、存款市占率由6%增为12%、外汇业务市占率由20.7%增为25%。

*经济日报：

--中央银行本周四将召开理监事会，随着央行定存单上半年增发近1,500亿台币，行库主管指出，〞台版量化宽松〞已悄悄启动退场，货币政策将由宽松转向中性。

--IC设计业者透露，近期台积电 联电 8寸与12寸厂订单塞爆，出现〞史上最长排队潮〞，导致晶圆交货期由正常的一季增加至五个月以上，预估此波晶圆代工供不应求盛况，要到今年底才可望纾解

--业界传出，因应苹果 iPhone 6拉货需求，iPhone 6两大组装厂鸿海 、和硕 近期在大陆大举招兵买马，鸿海将大举征才逾10万人，和硕昆山厂也将新增三成人力。鸿海、和硕均不愿回应相关传闻，仅表示人力需求一切按照既定计画进行。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。