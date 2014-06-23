《美国上市公司业绩公布日程表》--6月23日至6月30日

《专栏》中国2017年二季度政策趋势：金融监管趋严，货币稳健中性
（作者为郑联盛、肖立晟、王宇哲、杨晓晨、周济。其中郑联盛为盘古智库宏观经济研究中心高级研究员，肖立晟、杨晓晨、王宇哲、周济均为盘古智库宏观经济研究中心研究员，文章仅代表他们本人观点。） 摘要：
汤森路透6月20日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司。每股盈余(EPS)单位为美元。
公布时间 业绩季度及公司名称 代码 预估 预估值 上年同期
EPS 数目 EPS
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6月23日 AMC Q3 2014 美光(Micron Technology) 0.70 26 0.04
6月24日 BMO Q2 2014 Carnival Corp. & plc 0.02 15 0.09
6月24日 BMO Q3 2014 Walgreen Co 0.94 23 0.85
6月25日 BMO Q4 2014 General Mills, Inc. 0.72 13 0.53
6月25日 BMO Q3 2014 孟山都(Monsanto) 1.56 22 1.66
6月26日 BMO Q3 2014 埃森哲(Accenture) 1.21 21 1.14
6月26日 BMO Q4 2014 ConAgra Foods 0.58 12 0.60
6月26日 BMO Q2 2014 Lennar Corp. 0.51 22 0.61
6月26日 BMO Q2 2014 McCormick & Company, Inc. 0.62 10 0.59
6月26日 AMC Q4 2014 耐克(Nike) 0.75 26 0.76
如无特殊说明，均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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(编译 王兴亚；审校 戴素萍)
（作者为郑联盛、肖立晟、王宇哲、杨晓晨、周济。其中郑联盛为盘古智库宏观经济研究中心高级研究员，肖立晟、杨晓晨、王宇哲、周济均为盘古智库宏观经济研究中心研究员，文章仅代表他们本人观点。） 摘要：
新加坡一交易商称，Petron Malaysia可能已从维多标购船期为5月下半月的含硫500ppm柴油，价格为每桶升水约0.80美元，不过不能立即获得证实。
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