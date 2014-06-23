中国房地产：警惕别有用心者唱空楼市误导政策，满足私利--人民日报

路透北京6月23日 - 人民日报海外版周一刊登题为房价正常调整为何连遭唱空的文章称，目前中国楼市已进入正常调整期，要警惕别有用心者唱空楼市的真正目的--扰乱市场，误导政策，满足私利。

该文指出，害怕影响自身利益，制造恐慌逼迫救市，对于很多打算抄底中国房地产的外资来说，表面唱空实际做多是他们多年来一贯使用的伎俩，早已不足为奇。

“看空者夸大楼市下行趋势和后果，言外之意催促政府赶紧松绑限购政策，放宽信贷，采取救市行动，这样开发商们可以继续享受高房价的红利，延续目前易断的资金链。而囤房者们也能继续坐拥财富增长。”文章称。

年初至今，各地房地产市场成交量持续低迷，一时间“崩盘论”、“拐点论”、“银行破产论”等悲观论调甚嚣尘上。各地不断传出楼盘大幅打折促销的消息，而统计数据也表明，2014年5月，房价环比上涨的城市个数明显减少，部分城市房价环比小幅下降。

即使“五一”小长假期间，北京等地楼市也不景气。据统计，5月1日至3日，北京商品住宅共成交同比骤降78.9%，并创下自2008年实行“五一”小长假以来的最低值；深圳同期商品房成交同比跌幅亦超过六成。

“部分城市由于库存压力较大，加上近期市场预期不明，购房者持观望态度，一些房企推出促销优惠，导致房价有所下降。”国家统计局城市司高级统计师刘建伟解读称。而一些业内人士认为，市场已出现加速调整的迹象。

**唱空言论再次发酵** 部分楼市量价齐跌令市场上唱空言论再次发酵。“售房旺季楼市不旺，三四线城市的楼市有价无市，银行缩紧房产的银根，抛售房产的民间人士越来越多，许多大亨撤资房地产”，一篇列举楼市崩盘证据的文章在网络上点击量爆棚。一些业内大佬哀叹今年“形势不妙”，判断“房地产到了下降大周期阶段。”

此外，国外金融机构也纷纷加入唱空行列。法国兴业银行中国经济师姚炜预计，此次房地产调整时间可能比过去要长，且调整过后房价也不会出现恶性反弹的情况。

摩根士丹利最新发表的研究报告称，预期内地楼市在未来数个月内将出现销售、平均售价均趋恶化的情况；日资投行野村证券发布报告认为，大规模的住房供应过剩，再加上开发商资金短缺，造成了中国住房市场的滑坡；瑞银中国区首席经济学家汪涛亦表示，中国楼市已经接近转折点。 看空楼市的言论放大了市场焦虑，“银行将因房地产崩溃而破产”、“地方政府卖不出土地，财政难以为继”等担心进一步蔓延，呼吁政府松绑限购政策救市的声音越来越强烈。 文章称，事实上曾长期高歌猛进的中国房价目前只是放缓了上涨的脚步而已。数据显示，绝大部分城市房价同比继续上涨。在新建商品住宅价格同比上涨的69个城市中，涨幅回落的城市有66个。二手住宅价格同比上涨的64个城市中，涨幅回落的城市有62个。 经过多年调控和市场的变化发展，目前中国房地产市场正在进入调整期。住建部政策研究中心主任秦虹称，“我们的研究认为，今年楼市由于种种原因注定是一个调整之年，但是如果由此断定楼市即将发生崩盘，出现断崖式下跌，这样的结论言过其实。” 人民日报同日并援引万科 总裁郁亮的观点称，房地产问题基本上是个人口问题。尽管有人认为中国人口增长的拐点即将出现，但是大家忽略了两个问题，即人口的质量与分布。

“从人口质量上看，中国的高等教育毛入学率从我上大学时的2%至4%到目前的30%左右，受过良好教育的年轻人越来越多，而他们是主要的购房人群。”郁亮说。