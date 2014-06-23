中国期市：郑商所修订交易风险管理办法，对期货公司会员不再限仓

路透上海6月23日 - 中国郑州商品交易所日前公布修订后的”期货交易风险控制管理办法“，主要内容涉及涨跌停板制度以及相关的交易保证金标准，此外在限仓制度上也有较大调整，对期货公司会员不再限仓。

刊登在郑州商品交易所网站的修订办法显示，交易所删除了原有的期货公司限仓的规定，另外，涉及期货公司会员持仓达到大户报告标准和超仓处理等相关条款也被取消。

在关于涨跌停板制度的修订上，郑商所适度扩大了单边市时涨跌停板幅度。规则调整前，合约出现连续三个同方向单边市时，涨跌停板幅度分别为4%、6%和6%；调整后，涨跌停板幅度分别为4%、7%和10%。

在单边市涨跌停板幅度进一步扩大后，相应的保证金标准也随之提高，当合约连续出现三个同方向单边市时，第二和第三个交易日的保证金标准分别将提高至9%和12%，而此前的规则中单边市第三个交易日的保证金不需提高。

中国证券报周一引述相关人士认为，当前新品种陆续上市，各项创新业务有序推进，期货公司差异化竞争与发展的内在动力增强。实施期货公司会员不限仓，将进一步调动期货公司积极性，提高期货公司服务能力，推动市场充分竞争。（完）

参看详情，请点选郑州商品交易所网站 here (发稿 边竞； 审校 黄凯)