《新兴市场重要经济事件预告》--6月23日-6月30日

《专栏》中国2017年二季度政策趋势：金融监管趋严，货币稳健中性
（作者为郑联盛、肖立晟、王宇哲、杨晓晨、周济。其中郑联盛为盘古智库宏观经济研究中心高级研究员，肖立晟、杨晓晨、王宇哲、周济均为盘古智库宏观经济研究中心研究员，文章仅代表他们本人观点。） 摘要：
(除特别说明外，均为GMT时间)
6月23日(一)
波兰索波特--欧洲央行(ECB)执委会成员莫尔许在一会议上发表主旨演讲，题为“如果不确保金融安全，欧洲经济竞争力能否成长？”(1200)。
雅加达--世界银行发布对印尼发展政策展望的分析，题为“印尼：避开陷阱”。世界银行印尼首席经济学家Ndiama Diop陈述报告内容(0230)。
耶路撒冷--以色列央行公布利率决定(1600)。
首尔--韩国企划财政部长官玄旿锡就“建设知识分享中心”发表演讲。
首尔--韩国企划财政部第一次官秋庆镐在韩国/中国国际研讨会上发表贺词。
罗安达--安哥拉央行召开货币政策会议(0700)。
6月24日(二)
巴塞尔--韩国央行总裁李柱烈访问瑞士巴塞尔，参加国际清算银行举行的例会。
北京--澳洲国库部长霍基及贸易投资部长Andrew Robb访问北京，参加首次年度战略与经济对话(0500)。
布达佩斯--匈牙利央行召开议息会议(1200)。
安卡拉--土耳其央行召开货币政策委员会会议。
约翰尼斯堡--南非央行副总裁Daniel Mminele在该央行举办的金融市场年会上发表讲话(1600)。
6月25日(三)
约翰尼斯堡--南非央行公布2013/14年年报(0800)。
约翰尼斯堡--南非央行总裁马库斯(Gill Marcus)主持发布庆祝南非实行民主政治20周年的纪念币(1200)。
6月26日(四)
毛里求斯路易港--国际货币基金组织(IMF)副总裁朱民访问毛里求斯，为非洲培训机构(ATI)揭幕(至6月28日)。
6月27日(五)
圣地亚哥--智利央行发布6月货币政策会议记录(1230)。
6月28日(六)
马达加斯加塔那那利佛--IMF副总裁朱民访问马达加斯加(至6月30日)。
6月30日(一)
暂无重要经济事件。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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香港重要政经日程 (编译 于春红; 审校 戴素萍)
（作者为郑联盛、肖立晟、王宇哲、杨晓晨、周济。其中郑联盛为盘古智库宏观经济研究中心高级研究员，肖立晟、杨晓晨、王宇哲、周济均为盘古智库宏观经济研究中心研究员，文章仅代表他们本人观点。） 摘要：
新加坡一交易商称，Petron Malaysia可能已从维多标购船期为5月下半月的含硫500ppm柴油，价格为每桶升水约0.80美元，不过不能立即获得证实。
路透香港4月26日 - 中国南方航空周三宣布，将向空中客车订购20架A350-900飞机，总目录价为59.78亿美元，该批飞机将在2019-22年间分阶段交付。