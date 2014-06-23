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亚洲 | 2014年 6月 23日 星期一 09:04 BJT

《新兴市场重要经济事件预告》--6月23日-6月30日

(除特别说明外，均为GMT时间)

6月23日(一)

波兰索波特--欧洲央行(ECB)执委会成员莫尔许在一会议上发表主旨演讲，题为“如果不确保金融安全，欧洲经济竞争力能否成长？”(1200)。

雅加达--世界银行发布对印尼发展政策展望的分析，题为“印尼：避开陷阱”。世界银行印尼首席经济学家Ndiama Diop陈述报告内容(0230)。

耶路撒冷--以色列央行公布利率决定(1600)。

首尔--韩国企划财政部长官玄旿锡就“建设知识分享中心”发表演讲。

首尔--韩国企划财政部第一次官秋庆镐在韩国/中国国际研讨会上发表贺词。

罗安达--安哥拉央行召开货币政策会议(0700)。

6月24日(二)

巴塞尔--韩国央行总裁李柱烈访问瑞士巴塞尔，参加国际清算银行举行的例会。

北京--澳洲国库部长霍基及贸易投资部长Andrew Robb访问北京，参加首次年度战略与经济对话(0500)。

布达佩斯--匈牙利央行召开议息会议(1200)。

安卡拉--土耳其央行召开货币政策委员会会议。

约翰尼斯堡--南非央行副总裁Daniel Mminele在该央行举办的金融市场年会上发表讲话(1600)。

6月25日(三)

约翰尼斯堡--南非央行公布2013/14年年报(0800)。

约翰尼斯堡--南非央行总裁马库斯(Gill Marcus)主持发布庆祝南非实行民主政治20周年的纪念币(1200)。

6月26日(四)

毛里求斯路易港--国际货币基金组织(IMF)副总裁朱民访问毛里求斯，为非洲培训机构(ATI)揭幕(至6月28日)。

6月27日(五)

圣地亚哥--智利央行发布6月货币政策会议记录(1230)。

6月28日(六)

马达加斯加塔那那利佛--IMF副总裁朱民访问马达加斯加(至6月30日)。

6月30日(一)

暂无重要经济事件。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程 (编译 于春红; 审校　戴素萍)
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