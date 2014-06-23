金砖国家：6月20日股汇市收盘纵览

路透6月23日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币6月20日(周五)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 周五收报1,043.86点。

中国股市：沪综指收升结束三连跌，本周累积跌2.1%创两个月最大单周跌幅

香港股市：博彩股反弹带来小涨结束四连跌，但周线仍下挫

中国汇市：人民币小幅收升，短期中间价持稳料引导市场持续观望

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拉美股市：巴西股市下跌，在夹在当地假期和周末之间的清淡交易日，投资者部分获利了结近期升势。巴西股指 下跌1%，本月迄今则上涨逾6%，因押注明年更有利市场的政府可能令国营企业股价受惠。

拉美汇市：巴西雷亚尔走软，受累于获利了结

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南非股市：延续本周的升势，移动通讯运营商Vodacom 领涨；黄金生产商AngloGold Ashanti 亦上涨。指标Top-40绩优股指数 小升0.12%至51,322点；综合指数 攀升0.12%至46,336.点。

南非汇市：兰特兑美元在淡静交投中走强，仍受助于数据和美联储声明

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印度股市：连续第三日下跌，触及逾两周最低位，印度最大运动型多功能车(SUV)Mahindra and Mahindra 因市场担忧雨季对其拖拉机销售的影响而下跌；其他绩优股则因伊拉克动乱的避险情绪而下跌。指标BSE指数 下滑0.38%，或96.29点，收报25,105.51点，本周下跌0.48%；NSE指数 跌0.39%，或29.25点，收报7,511.45点，本周下跌0.4%。

印度汇市：印度卢比下跌，周线为连续第四周下跌，因全球油价高涨对该国的经常帐和通胀构成风险。卢比兑美元 收报60.1850/1950，周四为60.08/09。

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俄罗斯股市：MSCI明晟俄罗斯指数 收跌0.61%，报737.33点。