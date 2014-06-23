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亚洲 | 2014年 6月 23日 星期一 08:56 BJT

全球金市：现货金守在两个月高位附近，受避险买盘支撑

乌克兰局势亦支撑金价，乌克兰和亲俄独立分子在乌克兰发生冲突，在俄罗斯总统普京施压乌克兰与反叛分子谈判之际，这让乌克兰宣布的单方停火进一步面临风险。

据商品期货交易委员会(CFTC)周五公布数据，对冲基金和基金经理在6月17日止当周增持黄金期货和期权净多仓，因金价上涨。

俄罗斯央行周五在其网站上说，该国5月黄金储备升至3,470万金衡盎司，高于4月的3,440万。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 许娜/李爽 审校 戴素萍)
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