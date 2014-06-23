全球金市：现货金守在两个月高位附近，受避险买盘支撑

《专栏》中国2017年二季度政策趋势：金融监管趋严，货币稳健中性
（作者为郑联盛、肖立晟、王宇哲、杨晓晨、周济。其中郑联盛为盘古智库宏观经济研究中心高级研究员，肖立晟、杨晓晨、王宇哲、周济均为盘古智库宏观经济研究中心研究员，文章仅代表他们本人观点。） 摘要：
乌克兰局势亦支撑金价，乌克兰和亲俄独立分子在乌克兰发生冲突，在俄罗斯总统普京施压乌克兰与反叛分子谈判之际，这让乌克兰宣布的单方停火进一步面临风险。
据商品期货交易委员会(CFTC)周五公布数据，对冲基金和基金经理在6月17日止当周增持黄金期货和期权净多仓，因金价上涨。
俄罗斯央行周五在其网站上说，该国5月黄金储备升至3,470万金衡盎司，高于4月的3,440万。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 许娜/李爽 审校 戴素萍)
（作者为郑联盛、肖立晟、王宇哲、杨晓晨、周济。其中郑联盛为盘古智库宏观经济研究中心高级研究员，肖立晟、杨晓晨、王宇哲、周济均为盘古智库宏观经济研究中心研究员，文章仅代表他们本人观点。） 摘要：
新加坡一交易商称，Petron Malaysia可能已从维多标购船期为5月下半月的含硫500ppm柴油，价格为每桶升水约0.80美元，不过不能立即获得证实。
路透香港4月26日 - 中国南方航空周三宣布，将向空中客车订购20架A350-900飞机，总目录价为59.78亿美元，该批飞机将在2019-22年间分阶段交付。