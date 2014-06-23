《香港重要政经日程》--6月23日-6月30日

《专栏》中国2017年二季度政策趋势：金融监管趋严，货币稳健中性
（作者为郑联盛、肖立晟、王宇哲、杨晓晨、周济。其中郑联盛为盘古智库宏观经济研究中心高级研究员，肖立晟、杨晓晨、王宇哲、周济均为盘古智库宏观经济研究中心研究员，文章仅代表他们本人观点。） 摘要：
================== 今日重要政经消息=================
6月23日（周一）
-- 香港政府公布5月消费物价指数(CPI)。
-- 包浩斯 公布全年业绩。
-- 中科矿业 公布全年业绩。
--14:30 农业银行 在中国举行股东周年大会。
================== 近期重要政经消息=================
6月24日（周二）
-- 大家乐 公布全年业绩。
-- 创维数码 公布全年业绩。
--12:30 香港投资基金公会基金销售情况记者会。
*--14:30 物业顾问莱坊记者会,有关中港楼市前景及削减自由行对本地零售物业市场的影响。
*--15:00 戴德梁行中港楼市回顾与展望记者会。
6月25日（周三）
-- 泛亚国际 首日挂牌。
-- 中州证券 首日挂牌。
-- 震雄集团 公布全年业绩。
-- 中国燃气 公布全年业绩。
--09:00 交通银行 在中国举行股东周年大会。
--09:30 创维数码 全年业绩记者会。
*--11:30 华南城控股 全年业绩发布会。
*--14:30 贸发局公布香港第二季出口指数及最新出口预测。
6月26日（周四）
-- 香港5月出入口数字。
-- 畅捷通 首日挂牌。
-- 长港敦信 首日挂牌。
-- 都市丽人 首日挂牌。
-- 香港政府公布5月进出口数据。
-- 沿海家园 公布全年业绩。
-- 富士高实业 公布全年业绩。
--09:00 东方航空 在中国举行股东周年大会。
--09:00 中国中铁 在中国举行股东周年大会。
6月27日（周五）
-- 亿达中国 首日挂牌。
-- 恒发洋参 首日挂牌。
-- 中国新城市 首日挂牌。
-- 嘉耀控股 首日挂牌。
-- 珂莱蒂尔 首日挂牌。
-- 中国环保能源 公布全年业绩。
-- 中国资源交通 公布全年业绩。
-- 香港通讯国际 公布全年业绩。
-- 中星集团 公布全年业绩。
--09:00 神华能源 在中国举行股东周年大会。
--09:30 光大银行 在中国举行股东周年大会。
--10:00 联华超市 在中国举行股东周年大会。
--10:00 绿地香港 股东特别大会。
--14:00 中国铝业 在中国举行股东周年大会。
--15:00 中信资源 股东大会。
--15:30 中联重科 在中国举行股东周年大会。
6月30日（周一）
-- 金管局公布5月份M-3货币供应，以及人民币存款。
-- 金管局公布5月份外汇基金总资产。
--13:30 上海复星医药 在中国举行股东周年大会。
--14:00 广汽集团 股东周年大会。
*7月1日（周二）
-- 香港特区成立纪念日假期。
注：1.“*”代表新增。
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 梁慧仪)
（作者为郑联盛、肖立晟、王宇哲、杨晓晨、周济。其中郑联盛为盘古智库宏观经济研究中心高级研究员，肖立晟、杨晓晨、王宇哲、周济均为盘古智库宏观经济研究中心研究员，文章仅代表他们本人观点。） 摘要：
新加坡一交易商称，Petron Malaysia可能已从维多标购船期为5月下半月的含硫500ppm柴油，价格为每桶升水约0.80美元，不过不能立即获得证实。
路透香港4月26日 - 中国南方航空周三宣布，将向空中客车订购20架A350-900飞机，总目录价为59.78亿美元，该批飞机将在2019-22年间分阶段交付。