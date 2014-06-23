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货币新闻 | 2014年 6月 23日 星期一 09:10 BJT

中国货币市场：七天回购开盘报3.42%，上日加权利率3.4916%

路透上海6月23日 - 中国银行间市场基准资金利率之一--七天期质押式回购利率 周一开盘报在3.42%，上日该期限加权平均利率为3.4916%。具体如下：

今日开盘价 上日收盘价 上日加权收盘价

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3.42% 3.49% 3.4916%

上周五银行间市场质押式回购总成交金额8,305.75亿元，其中，隔夜品种成交6,379.57亿元。(完) (发稿 边竞; 审校 张喜良)
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