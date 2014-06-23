中国货币市场：七天回购开盘报3.42%，上日加权利率3.4916%

《专栏》中国2017年二季度政策趋势：金融监管趋严，货币稳健中性
（作者为郑联盛、肖立晟、王宇哲、杨晓晨、周济。其中郑联盛为盘古智库宏观经济研究中心高级研究员，肖立晟、杨晓晨、王宇哲、周济均为盘古智库宏观经济研究中心研究员，文章仅代表他们本人观点。） 摘要：
路透上海6月23日 - 中国银行间市场基准资金利率之一--七天期质押式回购利率 周一开盘报在3.42%，上日该期限加权平均利率为3.4916%。具体如下：
今日开盘价 上日收盘价 上日加权收盘价
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3.42% 3.49% 3.4916%
上周五银行间市场质押式回购总成交金额8,305.75亿元，其中，隔夜品种成交6,379.57亿元。(完) (发稿 边竞; 审校 张喜良)
（作者为郑联盛、肖立晟、王宇哲、杨晓晨、周济。其中郑联盛为盘古智库宏观经济研究中心高级研究员，肖立晟、杨晓晨、王宇哲、周济均为盘古智库宏观经济研究中心研究员，文章仅代表他们本人观点。） 摘要：
新加坡一交易商称，Petron Malaysia可能已从维多标购船期为5月下半月的含硫500ppm柴油，价格为每桶升水约0.80美元，不过不能立即获得证实。
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