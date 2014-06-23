《台湾重要政经日程》--6月23日

《专栏》中国2017年二季度政策趋势：金融监管趋严，货币稳健中性
（作者为郑联盛、肖立晟、王宇哲、杨晓晨、周济。其中郑联盛为盘古智库宏观经济研究中心高级研究员，肖立晟、杨晓晨、王宇哲、周济均为盘古智库宏观经济研究中心研究员，文章仅代表他们本人观点。） 摘要：
===================今日重要政经消息=============================
6/23(一)
--16:00 经济部公布5月工业生产年变动率，上月为升4.80%。
--12:00 立法院程序委员会。
--17:00 国发会第四次委员会议。
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6/24(二)
--09:00 台积电 年度股东会。
--12:30 央行代财政部标售103甲9期公债，金额预定350亿台币，该公债天期为五年期。 *--金融研训院举办2014人民币高峰论坛。
6/25(三)
--09:00 鸿海 年度股东会。
--16:10 央行公布5月M2年增率，上月为年增6.24%。 *--大陆国台办主任张志军首度访台，与台湾陆委会主委王郁琦举行两岸事务座谈。
6/26(四)
--17:00 央行召开第二季全体理监事会，会后宣布利率决定。
7/3(四)
--渣打银行/英国金融时报2014台湾经济高峰会。
7/4(五)
--16:10 央行公布6月底外汇存底，上月底时为4,216.51亿美元。
7/7(一)
--16:00 财政部公布6月出口金额，5月较去年同期成长1.4%。
7/8(二)
--08:30 主计总处公布6月消费者物价指数年增率，上月年增1.61%。
7/26(六)
--09:00 全国经贸国是会议(至28日)。
7/31(四)
--08:30 第一季GDP概估数据。
8/20(三)
--16:10 央行公布第二季经常帐，上季初值为顺差154.9亿美元。
9/8(一)
--中秋节休市一日。
10/10(五)
--国庆日休市一日。
11/29(六)
--台湾举办六大直辖市长、议员以及县市长和议员选举。
注：＂*＂表新增。(完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)
（作者为郑联盛、肖立晟、王宇哲、杨晓晨、周济。其中郑联盛为盘古智库宏观经济研究中心高级研究员，肖立晟、杨晓晨、王宇哲、周济均为盘古智库宏观经济研究中心研究员，文章仅代表他们本人观点。） 摘要：
新加坡一交易商称，Petron Malaysia可能已从维多标购船期为5月下半月的含硫500ppm柴油，价格为每桶升水约0.80美元，不过不能立即获得证实。
路透香港4月26日 - 中国南方航空周三宣布，将向空中客车订购20架A350-900飞机，总目录价为59.78亿美元，该批飞机将在2019-22年间分阶段交付。