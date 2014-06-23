《综述》伊朗指责美国干涉伊拉克，ISIL叛军加强对叙边境的控制

目击者和安保消息人士称，ISIL叛军周日从伊叙边境一处新占领的边防站出击，占领了伊拉克西部安巴尔省的三个小镇。叛军先在周六占领了Qaim小镇附近的边境线。又接着在周日占领了al-Waleed边防站。

占领这些地方让ISIL暴徒掌握了通往叙利亚的供给线，而ISIL势力已然在利用叙利亚国内反对总统阿萨德的混乱局面攻占地盘。

Qaim小镇的沦陷标志着ISIL朝自己的军事目标--摧毁一个世纪前列强为瓜分奥斯曼帝国划定的边境线--又更近了一步。

ISIL周日攻占的地区包括Qaim东边幼发拉底河沿岸的Rawa和Ana两个小镇，以及约旦-巴格达公路上的南部小镇Rutba。约旦方面表示，已经看不到来自伊拉克的车流。