《综述》伊朗指责美国干涉伊拉克，ISIL叛军加强对叙边境的控制

《专栏》中国2017年二季度政策趋势：金融监管趋严，货币稳健中性
（作者为郑联盛、肖立晟、王宇哲、杨晓晨、周济。其中郑联盛为盘古智库宏观经济研究中心高级研究员，肖立晟、杨晓晨、王宇哲、周济均为盘古智库宏观经济研究中心研究员，文章仅代表他们本人观点。） 摘要：
目击者和安保消息人士称，ISIL叛军周日从伊叙边境一处新占领的边防站出击，占领了伊拉克西部安巴尔省的三个小镇。叛军先在周六占领了Qaim小镇附近的边境线。又接着在周日占领了al-Waleed边防站。
占领这些地方让ISIL暴徒掌握了通往叙利亚的供给线，而ISIL势力已然在利用叙利亚国内反对总统阿萨德的混乱局面攻占地盘。
Qaim小镇的沦陷标志着ISIL朝自己的军事目标--摧毁一个世纪前列强为瓜分奥斯曼帝国划定的边境线--又更近了一步。
ISIL周日攻占的地区包括Qaim东边幼发拉底河沿岸的Rawa和Ana两个小镇，以及约旦-巴格达公路上的南部小镇Rutba。约旦方面表示，已经看不到来自伊拉克的车流。
这些小镇分布在ISIL伊拉克西北部至叙利亚东部据点的供给线上，过去几天，ISIL从反对阿萨德的逊尼派势力手中夺走了多个小镇和战略要地。(完) (编译 白云; 审校 张荻)
（作者为郑联盛、肖立晟、王宇哲、杨晓晨、周济。其中郑联盛为盘古智库宏观经济研究中心高级研究员，肖立晟、杨晓晨、王宇哲、周济均为盘古智库宏观经济研究中心研究员，文章仅代表他们本人观点。） 摘要：
新加坡一交易商称，Petron Malaysia可能已从维多标购船期为5月下半月的含硫500ppm柴油，价格为每桶升水约0.80美元，不过不能立即获得证实。
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