台湾央行：开放申购28、91和182天期存单，金额不限

《专栏》中国2017年二季度政策趋势：金融监管趋严，货币稳健中性
（作者为郑联盛、肖立晟、王宇哲、杨晓晨、周济。其中郑联盛为盘古智库宏观经济研究中心高级研究员，肖立晟、杨晓晨、王宇哲、周济均为盘古智库宏观经济研究中心研究员，文章仅代表他们本人观点。） 摘要：
路透台北6月23日 - 台湾央行周一表示，开放银行申购28、91和182天期的存单，不设发行目标。今日央行存单到期金额为4,262.5亿台币。
央行存单各天期发行利率如下：28天期为0.87%；91天期为0.93%；182天期则为1.05%。
央行上日共发行756.5亿台币存单。
拆款中心资料 显示，上周五超额准备为311亿台币，至周日累计超额准备为负161亿台币、加计前期1%的超额准备为1,926亿台币。(完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)
（作者为郑联盛、肖立晟、王宇哲、杨晓晨、周济。其中郑联盛为盘古智库宏观经济研究中心高级研究员，肖立晟、杨晓晨、王宇哲、周济均为盘古智库宏观经济研究中心研究员，文章仅代表他们本人观点。） 摘要：
新加坡一交易商称，Petron Malaysia可能已从维多标购船期为5月下半月的含硫500ppm柴油，价格为每桶升水约0.80美元，不过不能立即获得证实。
路透香港4月26日 - 中国南方航空周三宣布，将向空中客车订购20架A350-900飞机，总目录价为59.78亿美元，该批飞机将在2019-22年间分阶段交付。