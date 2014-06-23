芝加哥期市：小麦期货反弹，但全球库存充裕的预期限制涨势

《专栏》中国2017年二季度政策趋势：金融监管趋严，货币稳健中性
（作者为郑联盛、肖立晟、王宇哲、杨晓晨、周济。其中郑联盛为盘古智库宏观经济研究中心高级研究员，肖立晟、杨晓晨、王宇哲、周济均为盘古智库宏观经济研究中心研究员，文章仅代表他们本人观点。） 摘要：
市场担心美国中西部和大平原地区近期的降雨损及小麦质量，限制了小麦期货的跌势，尽管预期收割完成后供应充裕。
芝加哥期货交易所(CBOT)-11月大豆期货 上涨0.18%至每蒲式耳12.33-3/4美元，上周五涨0.35%。
近月大豆 涨0.23%至每蒲式耳14.19美元，上交易日收跌0.35%。
近月玉米合约 跌0.36%至每蒲式耳7.53-3/4美元，上周五上扬0.61%。
新作大豆合约上周五收涨，受海外需求扶助。
美国农业部周五早上表示，出口商称出口销售11万吨2014/15年美国大豆到未具名的目的地。
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合约 价格 变动 涨跌% 30日 RSI
移动均值
CBOT小麦 587.50 2.25 +0.38% 629.65 30
CBOT玉米 452.50 -0.75 -0.17% 463.90 50
CBOT大豆 1233.75 2.25 +0.18% 1457.71 36
CBOT稻米 $13.84 $0.08 +0.62% $14.79 55
美国原油 $107.12 $0.29 +0.27% $104.14 73
汇率
欧元/美元 $1.359 -$0.001 -0.08%
美元/澳元 0.939 0.000 +0.00%
附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 杜明霞/王兴亚；审校 李爽/许娜)
（作者为郑联盛、肖立晟、王宇哲、杨晓晨、周济。其中郑联盛为盘古智库宏观经济研究中心高级研究员，肖立晟、杨晓晨、王宇哲、周济均为盘古智库宏观经济研究中心研究员，文章仅代表他们本人观点。） 摘要：
新加坡一交易商称，Petron Malaysia可能已从维多标购船期为5月下半月的含硫500ppm柴油，价格为每桶升水约0.80美元，不过不能立即获得证实。
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