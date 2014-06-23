《中国报摘》--其他报纸重要消息6月23日

**上海证券报**

--工信部人士透露，《国家增材制造发展推进计划（2014-2020年）》（征求意见稿）已初步制订完成，年内将会出台,发展目标包括到2017年初步建立3D打印(即增材制造)技术创新体系，培育5-10家年产值超过5亿元、具有较强研发和应用能力的企业；并支持3D打印企业境内外上市、发行非金融企业债等融资工具等。

--中国社科院金融研究所研究员易宪容撰文称，市场融资结构的优化，可能对当前正在周期性调整中的房地产市场产生不小的影响并由此形成巨大风险，央行对房地产业的趋向如何或许是各方观察政策走向的指示灯。

--记者获悉，天津有关部门正 研究推动天津武清、宝坻作为承接北京疏解非首都核心功能的区域，天津想法是打造国家行政副中心。

--中国人民银行消费者权益保护局局长焦瑾璞表示，国家应尽快做好出台发展普惠金融的规划和指导意见，做好顶层设计，营造可持续发展环境。

--国金证券直投子公司国金鼎兴发起设立国金鼎兴并购基金，规模15亿元人民币，专注夹层投资，为继中信证券 以来，国内第二只专注夹层领域的券商系并购基金。

**第一财经日报**

--目前无任何书面或口头事宜北京限价政策趋松，但今年以来北京一些开发商感觉，北京队房地产项目入市价格限制，正在执行中低调松动；而在广州，虽然公开层面没有政策调整，但购房缓解已逐渐放松价格限制。

**每日经济新闻**

--一些未获首批定向降准的银行正在积极争取，某上市银行高层透露，央行表示到6月30日前达到规定的标准，下半年就给予降准。（完）