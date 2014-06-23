我的钢铁网：6月20日中国主要港口铁矿石库存统计

《专栏》中国2017年二季度政策趋势：金融监管趋严，货币稳健中性
（作者为郑联盛、肖立晟、王宇哲、杨晓晨、周济。其中郑联盛为盘古智库宏观经济研究中心高级研究员，肖立晟、杨晓晨、王宇哲、周济均为盘古智库宏观经济研究中心研究员，文章仅代表他们本人观点。） 摘要：
以下内容节选自6月20日的我的钢铁网：
Mysteel本周统计全国41个主要港口铁矿石库存总量为11,621万吨，环比上周增51万吨，同口径库存11,169万吨；其中澳矿5,964万吨，巴西2,039万吨，贸易矿4,063万吨，精粉497万吨，球团303万吨，块矿1,722万吨。
Mysteel本周统计天津、京唐、曹妃甸、日照、青岛、岚山、连云港北方七港一周疏港量1,123.5万吨，环比上周小幅增1.6%。(完)
详情请点选链接：here (整理 路透中文部)
（作者为郑联盛、肖立晟、王宇哲、杨晓晨、周济。其中郑联盛为盘古智库宏观经济研究中心高级研究员，肖立晟、杨晓晨、王宇哲、周济均为盘古智库宏观经济研究中心研究员，文章仅代表他们本人观点。） 摘要：
新加坡一交易商称，Petron Malaysia可能已从维多标购船期为5月下半月的含硫500ppm柴油，价格为每桶升水约0.80美元，不过不能立即获得证实。
路透香港4月26日 - 中国南方航空周三宣布，将向空中客车订购20架A350-900飞机，总目录价为59.78亿美元，该批飞机将在2019-22年间分阶段交付。