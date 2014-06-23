香港个股：复星国际进军好莱坞，投资美国Studio 8公司

路透上海6月23日 - 中国最大的综合性民营企业--复星国际 周一宣布，已与美国好莱坞的Studio 8公司签署投资协议。复星表示，拟将好莱坞先进、成熟的电影制作经验及方法、电影理念及技术和完善的制作发行体系引入中国市场。

复星新闻稿指出，公司将整合全球顶尖的影视娱乐资源，未来通过包括并购投资在内的多种方式，建立一个覆盖世界范围，集影视娱乐、文化消费、媒体网络等于一身的大文化平台。

不过新闻稿未披露投资金额等细节。复星相关人士表示，在华谊兄弟 等退出与Studio 8独家谈判后，复星开始与Studio 8展开商务谈判，并成功签约。

华谊兄弟3月初曾公告称，拟与其他投资人一起共同向Studio 8注资1.2-1.5亿美元。这将是中国企业投资美国好莱坞电影业最大规模投资之一。

Studio 8由华纳兄弟影片集团前总裁Jeff Robinov创办，主要从事影视娱乐业务。在华纳管理层任职的17年间，他推动了《蝙蝠侠-黑暗骑士》三部曲、《盗梦空间》等多部优秀好莱坞大片的面世。

复星新闻稿引述Jeff Robinov的话称，“中国和美国有全球最大且最具潜力的电影市场，我们非常期待能够结合两大市场、团队、技术和各自优势，在未来创造更多重量级的影片，包括中外合拍影片。”

复星方面表示，中国已成为全球第二大电影票房市场，未来几年则有望超越美国成为全球第一大市场。在全球文化娱乐消费市场融合的趋势下，影视娱乐消费价值凸显，本次投资是复星在全球影视娱乐领域的一次重要战略布局。

新闻稿称，未来，复星就Studio 8所制作电影在中国内地、香港、澳门及台湾地区的发行安排将拥有重大话语权。与此同时，复星还将以此建立一个立足于中国文化消费市场、专注全球影视娱乐产业的全球媒体娱乐投融资和运营平台。