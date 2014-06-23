新债招标：广东自发自还地方债五年期利率3.84%略低预期--业内人士

路透上海6月23日 - 业内人士周一透露，中国广东省作为自发自还地方债的首个尝新者，上午招标的五年期品种中标利率3.84%，稍低于3.87%的市场预测均值，并基本持平于最新的同期限国债估值水平。

同时招标的七年和10年期固息债，中标利率分别为3.97%和4.05%；此前市场对二者的利率预测均值为3.99%和4.07%。另外，上述三期债的投标倍数分别为1.89倍、1.90倍和1.74倍。

广东省今日招标的三期地方债采用单一价格招标方式，标的为利率，6月24日开始计息，6月24日-6月26日进行分销。

发行公告要求，投标标位区间为招标日前1-5个工作日中债银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期为五、七、10年的国债收益率算数平均值上下各浮动15%。据此计算，上述三期债的投标区间依次为3.27%-4.42%、3.37%-4.56%、3.44%-4.66%。

本次募集资金在确保完成国家有关重大公益性项目建设要求的前提下，将债券资金用于广东省重要交通基础设施项目、转贷市县重点项目建设等方面。

偿债资金来源方面，转贷市县的资金由各市县统借统还；安排用于省级项目的资金本息由项目收益偿还，如项目收益难以偿还的，由中央返还的燃油税替代性收入等财政资金先行垫付。

今年3月全国人大公布的财政预算案显示，2014年地方财政收支差额4,000亿元，比去年增加500亿元；国务院并同意由财政部代理发行或继续试点由地方政府自行发债弥补地方财政收支差额，并列入省级预算管理。此前财政部公布，今年上海等10个地区试点地方政府债券自发自还总规模为1,092亿元。