日本已公布经济指标--2014/6/23

《专栏》中国2017年二季度政策趋势：金融监管趋严，货币稳健中性
（作者为郑联盛、肖立晟、王宇哲、杨晓晨、周济。其中郑联盛为盘古智库宏观经济研究中心高级研究员，肖立晟、杨晓晨、王宇哲、周济均为盘古智库宏观经济研究中心研究员，文章仅代表他们本人观点。） 摘要：
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +1.6% r +0.1% r 8月12日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 5月 +2.8% +2.7% 6月26日 +2.8% 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 4月 +3.2% +1.3% 6月26日 +3.4% 工业生产(m/m) 4月 -2.8% r +0.7% r 6月29日 -- 失业率 4月 3.6% @ 3.6% @ 6月26日 3.6% 贸易收支(亿日圆) 5月 逆差9,090 逆差8,089 7月23日 -- 所有家庭实质支出(y/y) 4月 -4.6% +7.2% 6月26日 -2.0% 注: p-初值； r-经修正； @-经季节调整。(完) 参看全球经济数据相关资料，可点选 参看日本经济数据相关资料，可点选
（作者为郑联盛、肖立晟、王宇哲、杨晓晨、周济。其中郑联盛为盘古智库宏观经济研究中心高级研究员，肖立晟、杨晓晨、王宇哲、周济均为盘古智库宏观经济研究中心研究员，文章仅代表他们本人观点。） 摘要：
新加坡一交易商称，Petron Malaysia可能已从维多标购船期为5月下半月的含硫500ppm柴油，价格为每桶升水约0.80美元，不过不能立即获得证实。
路透香港4月26日 - 中国南方航空周三宣布，将向空中客车订购20架A350-900飞机，总目录价为59.78亿美元，该批飞机将在2019-22年间分阶段交付。