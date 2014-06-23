长江期货：中国期指创近三个月最大单日减仓量，多头减仓离场

以下内容节选自6月23日的《期货日报》：

随着IF1406的到期交割，期指<0#CIF:>连续5个交易日上升的总持仓量出现下降。上周五，股指期货整体持仓量下降10294手，这是近三个月以来期指市场最大的单日减仓量。即使剔除参与交割被动减仓的合约数量，持仓量依然下降7341手。持仓量的下降更有可能源于多方的主动减仓离场。

前20名席位在IF1407与IF1409合约上共持买单111573手、卖单142068手。主力净空持仓量30495手，在周三首次破3万手之后，再次来到高位，较前一交易日增加2649手。市场总持仓量的下降，主力席位净空持仓量反而增加，直接说明了主力席位多方力量下降幅度更大。值得一提的是，IF1406合约在上周四的前20席位净空持仓量为1096手。在上周五6月合约到期交割，净空持仓量被自然抹平的情况下，主力净空总持仓量反而增加2649手。这充分反映空方移仓更积极，或者说是多方在移仓过程中存在主动减持的现象。(完)

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