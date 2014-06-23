中国新债：财政部周五将代理招标521亿元地方债，期限三年和五年

路透上海6月23日 - 中国财政部上周五稍晚公告称，将于本周五(27日)代理招标发行今年第三批地方政府债，总额521亿元人民币，期限为三年和五年。

刊登在中国债券信息网的公告显示，该批地方债中包括青海、湖北、山西、陕西和河北五省，具体内容如下:

地区 三年期 五年期

发行额(亿元) 发行额(亿元)

青海 43 43

湖北 61 62

山西 42 42

陕西 55 55

河北 59 59

合计 260 261

该两期债招标时间为6月27日上午9:50至10:30，采用单一价格招标，标的为利率；6月30日开始计息，招标结束至7月2日进行分销，7月4日起上市交易。

财政部上周五代理招标的七年期地方债中标利率仍远低于二级市场估值水平，延续前周发行的三年和五年品种的势头，而与同期限国债相比也仅高出十几个基点(bp)。

而广东省周一上午将招标发行三期固息地方政府债，为首单自发自还地方债。

今年3月全国人大公布的财政预算案显示，2014年地方财政收支差额4,000亿元，比去年增加500亿元；国务院并同意由财政部代理发行或继续试点由地方政府自行发债弥补地方财政收支差额，并列入省级预算管理。此前财政部公布，今年上海等10个地区试点地方政府债券自发自还总规模为1,092亿元。

2014年地方政府债券自发自还试点包括：上海、浙江、广东、深圳、江苏、山东、北京、江西、宁夏、青岛10个省市。并且规定五年、七年和10年债券比例为4:3:3。 (完)

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