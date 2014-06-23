专家观点：地方隐性负债是中国政府债务最大风险，需疏堵结合--财科所所长

路透北京6月23日 - 中国财政部财政科学研究所所长贾康日前表示，目前中国政府性债务中最主要的风险，在于地方隐性负债。解决政府债务问题，要有堵有疏、疏堵结合。

贾康在中国证券报撰文指出，政府债务问题，要在“治存量”（逐渐消化收缩已有隐性债存量）的同时，“开前门，关后门，修围墙”，或“疏通明渠，堵住暗沟”，发展规范化、有利于风险防范的“阳光融资”式地方举债机制。

他表示，2009年后，正式的“地方债”在中国已登堂入室（但还实际上附带有中央政府的隐性担保），但与地方隐性债相比，这种正式的“地方债”只占很低比重。而地方隐性负债中，至少7,000余家融资平台的债务是比较主要的部分。

贾康表示，中国地方政府债务的主要风险包括，与制度安排缺陷相关的“不透明”及其风险，一些局部的和项目的风险，以及部分地方和单位违规融资和违规使用债务资金带来的风险。

他指出，中国政府隐性负债的成因主要有四点：一是省以下分税制不到位，地方税体系迟迟未成型，地方收入紧张；二是转轨与发展进程不断强化地方“有偿”筹资和政策融资的现实需要，但制度建设在混沌状态中未得到规范推进；三是GDP考核压力生发地方短期行为动因；四是中央部门、地方高端自上而下的“达标”要求形成的压力。

在建立“阳光融资”式地方举债机制上，贾康认为，在财政体制扁平化前提下，以“一级政权，一级事权，一级财权，一级税基，一级预算，一级产权，一级举债权”外加“中央、省两级自上而下转移支付”为原则推进配套改革。 此外，发行地方债要结合《预算法》的修订，明确地以“正面表述”方式规定地方债的发行条件、程序、审批、监督和绩效考评等要求，以规范的地方公债和市政债，置换、替代隐性债。同时，政府应将地方债务细化为一般债务（地方公债，不与具体项目挂钩）和专项债务（市政债，对应、挂钩于具体项目）。 贾康称，政府“阳光融资”应专业化编制全国和地方资产负债表，在对政府债务加强制度规范、程序约束、公众监督的同时，发展健全政府债务（特别是地方债）的市场化约束体系与机制；进一步优化对于地方融资平台的多部门协调配合监管机制，积极地探讨、发展偿债基金等风险应对机制。 他并称，解决地方债务问题，还应积极地在改革创新中以PPP（公私合作伙伴）方式化减部分地方政府债务，这样既可减轻政府债务的压力，又可调动民间资本、社会资金的力量来加大、加快地方基础设施建设，并且取得更好的资金使用结合绩效，同时扩大民间资本的发展空间。

中国财政部此前发布2014年地方政府债券自发自还试点办法的通知，明确2014年上海、浙江、广东、深圳、江苏、山东、北京、江西、宁夏、青岛试点地方政府债券自发自还。

国家审计署去年底发布的《全国政府性债务审计结果》公告显示，截至2013年6月底，全国各级政府负有偿还责任的债务206,988.65亿元人民币，负有担保责任的债务29,256.49亿元，可能承担一定救助责任的债务66,504.56亿元。（完）