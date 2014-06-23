修正-韩国金融：政府将把友利银行持股分成两部分出售，以收回当初金援

国际油市：亚洲柴油和航煤价差下跌，但供应依旧吃紧
新加坡一交易商称，Petron Malaysia可能已从维多标购船期为5月下半月的含硫500ppm柴油，价格为每桶升水约0.80美元，不过不能立即获得证实。
(更正：修改内文第五段措辞以明确语义，应为30%股权所有者“在管理方面拥有控制权”，非“拥有管理权”。)
路透首尔6月23日 - 韩国政府将出售所持该国第二大银行友利银行 的57%股权，出售分为两部分，其中一部分为30%的股权，价值约为30亿美元。
友利银行是友利金融控股 的拳头部门，占后者资产的70%。这是韩国政府把该金融集团私有化的最新且最重要的一步，韩国政府试图尽可能多地收回当初金援。
但出售这些资产是一个复杂且漫长的过程，按照法律，韩国要求在政府出售资产时至少有两个竞购者，另外外国投资者认为该市场回报较低而且很难退出，因此不愿进入这一市场。
一位政府官员表示，首先友利金融控股将与友利银行合并，这样友利银行与友利金融的市值大致相当，均约为8.2兆(万亿)韩元(80.6亿美元)； 由于这位官员没有授权对媒体讲话，因此他要求匿名。
韩国金融监管部门称，此后政府将出售30%的股权，购买股权后，这些股权的所有者将在管理方面拥有控制权。
分析师称，30%的股权价值约为24亿美元，但中标料将包括溢价，这使潜在交易数额可能达到约30亿美元。
但迄今来说，只有韩国第三大寿险公司--教保生命保险(Kyobo Life Insurance Company) 公开对控股权表示了兴趣。
余下的27%股权将以荷兰式拍卖出售。(完)
(编译 于春红; 审校 杜明霞)
新加坡一交易商称，Petron Malaysia可能已从维多标购船期为5月下半月的含硫500ppm柴油，价格为每桶升水约0.80美元，不过不能立即获得证实。
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