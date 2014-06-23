期货日报：中国国内铁矿石涨势难持久，后市将继续探底

以下内容节选自6月23日的《期货日报》：

周五中国铁矿石期货<0#DCIO:>主力合约1409大幅反弹。在基本面持续恶化的大背景下，铁矿石周五的反弹，甚或本周初的持续反弹只是昙花一现，探底过程仍将持续。

首先，国产矿供给增长平稳。1-5月，国内铁矿石原矿产量平稳增长，前5个月国内铁矿石原矿产量累计达5.68亿吨，同比增长10.7%，依然保持较高的产量增速。其次，下游钢材需求放缓导致生铁产量放缓。第三，港口库存高企，去库存风险上升。(完)

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