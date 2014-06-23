期货日报：中国国内铁矿石涨势难持久，后市将继续探底

国际油市：亚洲柴油和航煤价差下跌，但供应依旧吃紧
新加坡一交易商称，Petron Malaysia可能已从维多标购船期为5月下半月的含硫500ppm柴油，价格为每桶升水约0.80美元，不过不能立即获得证实。
以下内容节选自6月23日的《期货日报》：
周五中国铁矿石期货<0#DCIO:>主力合约1409大幅反弹。在基本面持续恶化的大背景下，铁矿石周五的反弹，甚或本周初的持续反弹只是昙花一现，探底过程仍将持续。
首先，国产矿供给增长平稳。1-5月，国内铁矿石原矿产量平稳增长，前5个月国内铁矿石原矿产量累计达5.68亿吨，同比增长10.7%，依然保持较高的产量增速。其次，下游钢材需求放缓导致生铁产量放缓。第三，港口库存高企，去库存风险上升。(完)
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新加坡一交易商称，Petron Malaysia可能已从维多标购船期为5月下半月的含硫500ppm柴油，价格为每桶升水约0.80美元，不过不能立即获得证实。
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路透北京4月26日 - 据两名知情人士透露，作为反倾销调查的一部分，中国正在考虑对糖进口加征特别关税，这对于面对巴西等生产国的廉价进口品而寻求帮助的国内生产商来说是一场胜利。