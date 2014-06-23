国际油市：美国原油期货在107美元上方交投，伊克拉局势持续动荡

《专栏》中国2017年二季度政策趋势：金融监管趋严，货币稳健中性
（作者为郑联盛、肖立晟、王宇哲、杨晓晨、周济。其中郑联盛为盘古智库宏观经济研究中心高级研究员，肖立晟、杨晓晨、王宇哲、周济均为盘古智库宏观经济研究中心研究员，文章仅代表他们本人观点。） 摘要：
0100GMT时，美国8月原油期货 涨0.40美元，报每桶107.23美元，上个交易日收报106.83美元；7月合约上周五到期，报107.26美元。
布兰特原油期货 升0.24美元，报115.05美元，上周五收报114.81美元；周四盘中触及115.71美元，为去年9月9日以来盘中高位。
美国国务院一位高级官员周日表示，国务卿克里本周访问海湾国家时，将讨论伊拉克危机引发的石油供应中断问题。
逊尼派武装分子在占领伊拉克-叙利亚边境哨所，并夺取从约旦到巴格达主要公路上三个城镇后，周末占领了更多据点。
俄罗斯总理梅德韦杰夫周五表示，就美国因乌克兰危机对俄进行制裁，俄罗斯已向世界贸易组织(WTO)提起控告。
利比亚国家石油公司一位发言人周日表示，该国西部El Feel油田日产9.5万桶原油，将该国石油产量提高至每日27万桶。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 戴素萍/于春红; 审校 白云/张若琪)
（作者为郑联盛、肖立晟、王宇哲、杨晓晨、周济。其中郑联盛为盘古智库宏观经济研究中心高级研究员，肖立晟、杨晓晨、王宇哲、周济均为盘古智库宏观经济研究中心研究员，文章仅代表他们本人观点。） 摘要：
新加坡一交易商称，Petron Malaysia可能已从维多标购船期为5月下半月的含硫500ppm柴油，价格为每桶升水约0.80美元，不过不能立即获得证实。
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