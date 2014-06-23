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货币新闻 | 2014年 6月 23日 星期一 09:50 BJT

国际油市：美国原油期货在107美元上方交投，伊克拉局势持续动荡

0100GMT时，美国8月原油期货 涨0.40美元，报每桶107.23美元，上个交易日收报106.83美元；7月合约上周五到期，报107.26美元。

布兰特原油期货 升0.24美元，报115.05美元，上周五收报114.81美元；周四盘中触及115.71美元，为去年9月9日以来盘中高位。

美国国务院一位高级官员周日表示，国务卿克里本周访问海湾国家时，将讨论伊拉克危机引发的石油供应中断问题。

逊尼派武装分子在占领伊拉克-叙利亚边境哨所，并夺取从约旦到巴格达主要公路上三个城镇后，周末占领了更多据点。

俄罗斯总理梅德韦杰夫周五表示，就美国因乌克兰危机对俄进行制裁，俄罗斯已向世界贸易组织(WTO)提起控告。

利比亚国家石油公司一位发言人周日表示，该国西部El Feel油田日产9.5万桶原油，将该国石油产量提高至每日27万桶。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 戴素萍/于春红; 审校 白云/张若琪)
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