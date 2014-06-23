港报社评：发展新界大势所趋，拨款申请硬闯不智--信报6月23日

曾俊华昨天批评部分立法会议员拉布阻止新界东北发展计划，令财委会后续议程出现「大塞车」。然而，由于目前申请的3亿多元拨款只为东北前期工程工作之用，主体工程到2018年才开始，因此，若然各方无法透过理性协商，达致一个最大限度能够化解分歧的方案，日后开展主体工程恐怕也不易推行。

曾俊华司长清楚说明了政府不妥协的理由，指出当政府处理具争议性的项目，是否每次有市民反对，政府便押后相关项目?若暂时押后，分歧收窄到什么程度，才能够确保不会再被拉布?

这连串问号，与其说道出了政府决策的理据，不如说揭示了当前香港深层次矛盾愈积愈多的实情，社会内部不同的观念、利益偏好已无法通过平等、相互尊重、相互理解的对话过程达成共识，亦即所谓「公共理性」，并据此作为公共利益的基础。这种情况的确窒碍了香港的发展和进步。

日前有专业团体联同学者提出一个发展新界的「双南方案」，亦即发展古洞南和元朗南，利用古洞南的粉岭高尔夫球场用地，以及元朗南已受破坏的「棕地」进行发展，以替代新界东北发展计划。

虽然发展局局长陈茂波昨天已表明粉岭高尔夫球场及周边范围的土地已经纳入新界北规划研究，不过，研究要花几年时间，故不可能替代新界东北新发展区。但无论这个「双南方案」的替代性是否可行，起码是对焦问题作出理性的讨论。

本周财委会再举行会议，拨款申请结局如何，目前难以逆料，即使政府强行闯关通过，但缺乏公共协商达致政策共识基础，只会在日后议会政治留下一条更大的争拗尾巴，树欲静而风不止。