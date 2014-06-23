台湾汇市：台币略收高，跟涨新兴亚币受限因央行会议在即

* 台币微幅收高，但涨幅逊于新兴亚币 * 央行理监事会前料窄幅波动 * 明日实质交易区间估在29.970-30.010 路透台北6月23日 - 台币兑美元 周一微微收高，但涨幅极小表现 逊于多数新兴亚币。汇丰最新中国制造业PMI数据优于预期，提振新兴亚币，台币也同受 支撑，全日在强于30元方向交投。然央行理监事会召开在即，台币涨幅微乎其微。 汇银人士指出，台湾央行向来习于在理监事会议前维持台币稳定，这令外部因素即 使有助涨台币的理由，表现在盘面上则大打折扣。加上时序近月底的出口商美元卖压尚 未发酵，成交量低迷，令台币续于狭幅区间交投。 〞亚币涨了，但人民币贬了，...台币就挑最弱势的亚币跟随。〞一位外资银行交易 员说。 交易员指出，市场并不预期央行理监事会将有出人意表的声明，但尽管意外的机率 极低，仍倾向在会议前观望，使得交易部位降到最低。而进出口商在盘中的实质抛补量 亦不大，外资也显得安静，让盘势低迷不振。 不过交易员亦指出，国际间伊拉克的变数仍在，国际油价的高涨让各国对输入型通 膨小心以对。回到台币市场来看，交易员预估台湾央行短线仍将顾忌油价对CPI(民间消 费物价指数)的影响，台币实质区间近期可望常态性在30元强方交投。 他们预估，明日台币实质交投区间在29.970-30.010，走弱至30元将拉回，今日主交 易区间在29.985-30.000。 台湾股市周一收跌，逊于亚股。但外资及陆资在台股买超45.98亿台币，重回买超。 路透调查显示，台湾央行将在周四(26日)举行的理监事会议中，连续三年维持重贴 现率在1.875%不变。 海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 方面，一个月期美元/台币换汇点变化有 限，一个月远汇报价 尾盘在29.970/29.980左右，上日纽约盘收在29.980 。 多数新兴亚洲国家货币周一上涨，因中国公布的制造业数据强于预期，支撑了有关 该国经济增长的期望。 汇丰(HSBC)周一公布“汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”，6月PMI初值数 据续升至50.8，创下去年11月以来最高。 本周全球重要经济事件与数据包括： 6/23(一)：美国5月成屋销售年率； 6/24(二)：德国6月Ifo企业景气判断指数、美国4月房屋价格、美国4月标普/Case- Shiller20个大都会地区房价指数、美国6月消费者信心和5月新屋销售年率、美国6月里 奇蒙联邦储备银行综合制造业指数、韩国6月消费者信心指数、美国费城联储总裁普洛瑟 发表讲话、欧元债券投资者会议(至25日)； 6/25(三)：台湾5月M2年增率、德国7月GfK消费者信心、美国建筑许可年率5月修正 值、美国企业获利第一季修正值和5月耐久财订单、美国实质国内生産总值(GDP)第一季 终值、美国6月Markit服务业/综合PMI初值； 6/26(四)：美国5月达拉斯联储PCE物价指数、美国5月实质个人支出和PCE物价指数 、美国一周初请失业金人数、美国6月堪萨斯城联储综合指数、日本5月CPI、所有家庭支 出和失业率、日本5月零售销售、美国圣路易斯联储总裁布拉德发表讲话、英国央行发布 半年金融稳定性报告，总裁卡尼举行新闻发布会、美国里奇蒙联储总裁拉克尔发表讲话 ； 6/27(五)：中国1-5月规模以上工业企业利润、英国第一季GDP、企业投资和经常帐 收支终值、欧元区6月企业景气指数和消费者信心指数、德国6月CPI和消费者物价调和指 数(HICP)、美国路透/密西根大学消费者信心指数6月终值、美国经济周期研究所(ECRI) 一周领先指标。 环球汇市新闻请见 环球经济新闻请见 16:00 台币/美 上日收 波动区间 开盘价 成交量 上日 元 盘 亿美元 报价 台北外汇经纪公司 30.039 30.065 29.982-30.065 30.065 5.80 6.94 元太外汇经纪公司 30.036 30.060 29.985-30.060 30.060 2.66 2.54 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.025/-0.015 -0.030/-0.020 美元/台币六个月期 -0.165/-0.145 -0.170/-0.150 (完)