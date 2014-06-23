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亚洲 | 2014年 6月 23日 星期一 16:58 BJT

台湾汇市：台币略收高，跟涨新兴亚币受限因央行会议在即

* 台币微幅收高，但涨幅逊于新兴亚币
    * 央行理监事会前料窄幅波动
    * 明日实质交易区间估在29.970-30.010

    路透台北6月23日 - 台币兑美元  周一微微收高，但涨幅极小表现
逊于多数新兴亚币。汇丰最新中国制造业PMI数据优于预期，提振新兴亚币，台币也同受
支撑，全日在强于30元方向交投。然央行理监事会召开在即，台币涨幅微乎其微。
    
    汇银人士指出，台湾央行向来习于在理监事会议前维持台币稳定，这令外部因素即
使有助涨台币的理由，表现在盘面上则大打折扣。加上时序近月底的出口商美元卖压尚
未发酵，成交量低迷，令台币续于狭幅区间交投。
    
    〞亚币涨了，但人民币贬了，...台币就挑最弱势的亚币跟随。〞一位外资银行交易
员说。
    
    交易员指出，市场并不预期央行理监事会将有出人意表的声明，但尽管意外的机率
极低，仍倾向在会议前观望，使得交易部位降到最低。而进出口商在盘中的实质抛补量
亦不大，外资也显得安静，让盘势低迷不振。
    
    不过交易员亦指出，国际间伊拉克的变数仍在，国际油价的高涨让各国对输入型通
膨小心以对。回到台币市场来看，交易员预估台湾央行短线仍将顾忌油价对CPI(民间消
费物价指数)的影响，台币实质区间近期可望常态性在30元强方交投。
      
    他们预估，明日台币实质交投区间在29.970-30.010，走弱至30元将拉回，今日主交
易区间在29.985-30.000。
        
   台湾股市周一收跌，逊于亚股。但外资及陆资在台股买超45.98亿台币，重回买超。 
 
    
    路透调查显示，台湾央行将在周四(26日)举行的理监事会议中，连续三年维持重贴
现率在1.875%不变。 
    
    海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 方面，一个月期美元/台币换汇点变化有
限，一个月远汇报价 尾盘在29.970/29.980左右，上日纽约盘收在29.980
。    
    
    多数新兴亚洲国家货币周一上涨，因中国公布的制造业数据强于预期，支撑了有关
该国经济增长的期望。 
    
    汇丰(HSBC)周一公布“汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”，6月PMI初值数
据续升至50.8，创下去年11月以来最高。 
    
     本周全球重要经济事件与数据包括：
     6/23(一)：美国5月成屋销售年率；
     6/24(二)：德国6月Ifo企业景气判断指数、美国4月房屋价格、美国4月标普/Case-
Shiller20个大都会地区房价指数、美国6月消费者信心和5月新屋销售年率、美国6月里
奇蒙联邦储备银行综合制造业指数、韩国6月消费者信心指数、美国费城联储总裁普洛瑟
发表讲话、欧元债券投资者会议(至25日)；
     6/25(三)：台湾5月M2年增率、德国7月GfK消费者信心、美国建筑许可年率5月修正
值、美国企业获利第一季修正值和5月耐久财订单、美国实质国内生産总值(GDP)第一季
终值、美国6月Markit服务业/综合PMI初值；
     6/26(四)：美国5月达拉斯联储PCE物价指数、美国5月实质个人支出和PCE物价指数
、美国一周初请失业金人数、美国6月堪萨斯城联储综合指数、日本5月CPI、所有家庭支
出和失业率、日本5月零售销售、美国圣路易斯联储总裁布拉德发表讲话、英国央行发布
半年金融稳定性报告，总裁卡尼举行新闻发布会、美国里奇蒙联储总裁拉克尔发表讲话
；
     6/27(五)：中国1-5月规模以上工业企业利润、英国第一季GDP、企业投资和经常帐
收支终值、欧元区6月企业景气指数和消费者信心指数、德国6月CPI和消费者物价调和指
数(HICP)、美国路透/密西根大学消费者信心指数6月终值、美国经济周期研究所(ECRI)
一周领先指标。
    
    环球汇市新闻请见 
    环球经济新闻请见    
             
 16:00              台币/美  上日收   波动区间        开盘价   成交量    上日
                         元  盘                                亿美元  
                       报价                                            
 台北外汇经纪公司  30.039    30.065   29.982-30.065   30.065     5.80    6.94
                                                                       
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 美元/台币一个月期         -0.025/-0.015       -0.030/-0.020
 美元/台币六个月期         -0.165/-0.145       -0.170/-0.150
 (完)
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