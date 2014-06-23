台湾汇市：台币略收高，跟涨新兴亚币受限因央行会议在即

国际油市：亚洲柴油和航煤价差下跌，但供应依旧吃紧
新加坡一交易商称，Petron Malaysia可能已从维多标购船期为5月下半月的含硫500ppm柴油，价格为每桶升水约0.80美元，不过不能立即获得证实。
* 台币微幅收高，但涨幅逊于新兴亚币 * 央行理监事会前料窄幅波动 * 明日实质交易区间估在29.970-30.010 路透台北6月23日 - 台币兑美元 周一微微收高，但涨幅极小表现 逊于多数新兴亚币。汇丰最新中国制造业PMI数据优于预期，提振新兴亚币，台币也同受 支撑，全日在强于30元方向交投。然央行理监事会召开在即，台币涨幅微乎其微。 汇银人士指出，台湾央行向来习于在理监事会议前维持台币稳定，这令外部因素即 使有助涨台币的理由，表现在盘面上则大打折扣。加上时序近月底的出口商美元卖压尚 未发酵，成交量低迷，令台币续于狭幅区间交投。 〞亚币涨了，但人民币贬了，...台币就挑最弱势的亚币跟随。〞一位外资银行交易 员说。 交易员指出，市场并不预期央行理监事会将有出人意表的声明，但尽管意外的机率 极低，仍倾向在会议前观望，使得交易部位降到最低。而进出口商在盘中的实质抛补量 亦不大，外资也显得安静，让盘势低迷不振。 不过交易员亦指出，国际间伊拉克的变数仍在，国际油价的高涨让各国对输入型通 膨小心以对。回到台币市场来看，交易员预估台湾央行短线仍将顾忌油价对CPI(民间消 费物价指数)的影响，台币实质区间近期可望常态性在30元强方交投。 他们预估，明日台币实质交投区间在29.970-30.010，走弱至30元将拉回，今日主交 易区间在29.985-30.000。 台湾股市周一收跌，逊于亚股。但外资及陆资在台股买超45.98亿台币，重回买超。 路透调查显示，台湾央行将在周四(26日)举行的理监事会议中，连续三年维持重贴 现率在1.875%不变。 海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 方面，一个月期美元/台币换汇点变化有 限，一个月远汇报价 尾盘在29.970/29.980左右，上日纽约盘收在29.980 。 多数新兴亚洲国家货币周一上涨，因中国公布的制造业数据强于预期，支撑了有关 该国经济增长的期望。 汇丰(HSBC)周一公布“汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”，6月PMI初值数 据续升至50.8，创下去年11月以来最高。 本周全球重要经济事件与数据包括： 6/23(一)：美国5月成屋销售年率； 6/24(二)：德国6月Ifo企业景气判断指数、美国4月房屋价格、美国4月标普/Case- Shiller20个大都会地区房价指数、美国6月消费者信心和5月新屋销售年率、美国6月里 奇蒙联邦储备银行综合制造业指数、韩国6月消费者信心指数、美国费城联储总裁普洛瑟 发表讲话、欧元债券投资者会议(至25日)； 6/25(三)：台湾5月M2年增率、德国7月GfK消费者信心、美国建筑许可年率5月修正 值、美国企业获利第一季修正值和5月耐久财订单、美国实质国内生産总值(GDP)第一季 终值、美国6月Markit服务业/综合PMI初值； 6/26(四)：美国5月达拉斯联储PCE物价指数、美国5月实质个人支出和PCE物价指数 、美国一周初请失业金人数、美国6月堪萨斯城联储综合指数、日本5月CPI、所有家庭支 出和失业率、日本5月零售销售、美国圣路易斯联储总裁布拉德发表讲话、英国央行发布 半年金融稳定性报告，总裁卡尼举行新闻发布会、美国里奇蒙联储总裁拉克尔发表讲话 ； 6/27(五)：中国1-5月规模以上工业企业利润、英国第一季GDP、企业投资和经常帐 收支终值、欧元区6月企业景气指数和消费者信心指数、德国6月CPI和消费者物价调和指 数(HICP)、美国路透/密西根大学消费者信心指数6月终值、美国经济周期研究所(ECRI) 一周领先指标。 环球汇市新闻请见 环球经济新闻请见 16:00 台币/美 上日收 波动区间 开盘价 成交量 上日 元 盘 亿美元 报价 台北外汇经纪公司 30.039 30.065 29.982-30.065 30.065 5.80 6.94 元太外汇经纪公司 30.036 30.060 29.985-30.060 30.060 2.66 2.54 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.025/-0.015 -0.030/-0.020 美元/台币六个月期 -0.165/-0.145 -0.170/-0.150 (完)
新加坡一交易商称，Petron Malaysia可能已从维多标购船期为5月下半月的含硫500ppm柴油，价格为每桶升水约0.80美元，不过不能立即获得证实。
路透香港4月26日 - 中国南方航空周三宣布，将向空中客车订购20架A350-900飞机，总目录价为59.78亿美元，该批飞机将在2019-22年间分阶段交付。
路透北京4月26日 - 据两名知情人士透露，作为反倾销调查的一部分，中国正在考虑对糖进口加征特别关税，这对于面对巴西等生产国的廉价进口品而寻求帮助的国内生产商来说是一场胜利。