港报社评：政改寻出路，莫让激情盖理性--经济日报6月23日

国际油市：亚洲柴油和航煤价差下跌，但供应依旧吃紧
新加坡一交易商称，Petron Malaysia可能已从维多标购船期为5月下半月的含硫500ppm柴油，价格为每桶升水约0.80美元，不过不能立即获得证实。
数十万市民参与占中投票，但民间「公投」既没法律效力，更难令公民提名由不合法变合法。惟港人忧政治气氛更紧绷，政改谈判愈走愈窄，中央与泛民须尽力营造宽松，谋取妥协。
占中运动发起的民间投票，昨天已有逾60万人投票。今次投票虽难言有法律意义，其政治意义却须深思。因占中在今年元旦亦曾办投票日，当天仅约6万人参与，今次投票人数却增至60多万，主因之一应是中央与港人对一国两制《白皮书》及其意义存极大落差。 中央在此敏感时刻公布白皮书，反映中央对香港政局日益担忧，在外有外国势力欲借香港围堵中国，在内则因香港本土意识抬头，更有人借机推波助澜，将此导向反中反共，中央极忧香港变成和平演变内地的桥头堡。 惟不少港人却感中央在白皮书中，高举一国权利、少谈两制差异；强调治权在中央、放轻港人治港高度自治，深忧中央将收紧港人所享权利，更疑虑中央落实普选的意愿。 故中央欲藉白皮书讲清治港原则，客观上却令中港之间的矛盾激化，激进声音藉机大打悲情牌，博得不少港人同情，在香港主张和中央对话的温和理性声音则被掩盖，令政改要透过谈判寻求妥协的空间，愈缩愈窄。 要实现达成政改方案，必须避免情绪盖过理智、激进行动代替理性讨论，中港双方皆有责。温和泛民应明白民意冀政改「袋住先」的主流诉求，切莫诉诸激情与理想化，非一步到位的政改方案就反对，中央亦要创造相对宽松的气氛。 只有如此，才能令大多数温和、理性港人的声音抬头，香港政改以至中港关系才有出路。
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
新加坡一交易商称，Petron Malaysia可能已从维多标购船期为5月下半月的含硫500ppm柴油，价格为每桶升水约0.80美元，不过不能立即获得证实。
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