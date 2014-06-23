金属期市：沪铜触及四个月高位，受油价上涨支撑

国际油市：亚洲柴油和航煤价差下跌，但供应依旧吃紧
新加坡一交易商称，Petron Malaysia可能已从维多标购船期为5月下半月的含硫500ppm柴油，价格为每桶升水约0.80美元，不过不能立即获得证实。
伊朗最高领导人哈梅尼(Ayatollah Ali Khamenei)周日指责美国试图利用教派矛盾重新控制伊拉克。逊尼派暴徒则从叙利亚边境新占领的据点出发，朝巴格达挺进。
美国原油期货周五升穿每桶107美元，创下九个月新高，因在7月合约到期前有空头回补，且市场预期今夏炼厂将提高开工率。
商品期货交易委员会(CFTC)周五数据显示，对冲基金和基金经理人在截至6月17日当周削减多头仓位，铜市持仓转为净空仓。
受青岛港口金属融资骗贷事件调查影响，银行和贸易商意识到了他们所面临的来自中国仓储商品的风险。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 杜明霞/石冠兰 审校 张荻/王兴亚)
新加坡一交易商称，Petron Malaysia可能已从维多标购船期为5月下半月的含硫500ppm柴油，价格为每桶升水约0.80美元，不过不能立即获得证实。
路透香港4月26日 - 中国南方航空周三宣布，将向空中客车订购20架A350-900飞机，总目录价为59.78亿美元，该批飞机将在2019-22年间分阶段交付。
路透北京4月26日 - 据两名知情人士透露，作为反倾销调查的一部分，中国正在考虑对糖进口加征特别关税，这对于面对巴西等生产国的廉价进口品而寻求帮助的国内生产商来说是一场胜利。