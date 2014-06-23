金属期市：沪铜触及四个月高位，受油价上涨支撑

伊朗最高领导人哈梅尼(Ayatollah Ali Khamenei)周日指责美国试图利用教派矛盾重新控制伊拉克。逊尼派暴徒则从叙利亚边境新占领的据点出发，朝巴格达挺进。

美国原油期货周五升穿每桶107美元，创下九个月新高，因在7月合约到期前有空头回补，且市场预期今夏炼厂将提高开工率。

商品期货交易委员会(CFTC)周五数据显示，对冲基金和基金经理人在截至6月17日当周削减多头仓位，铜市持仓转为净空仓。

受青岛港口金属融资骗贷事件调查影响，银行和贸易商意识到了他们所面临的来自中国仓储商品的风险。(完)

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