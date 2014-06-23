台湾个股：鸿海及和硕为生产iPhone 6将在中国大举招聘员工--报导

《专栏》中国2017年二季度政策趋势：金融监管趋严，货币稳健中性
（作者为郑联盛、肖立晟、王宇哲、杨晓晨、周济。其中郑联盛为盘古智库宏观经济研究中心高级研究员，肖立晟、杨晓晨、王宇哲、周济均为盘古智库宏观经济研究中心研究员，文章仅代表他们本人观点。） 摘要：
路透台北6月23日 - 台湾经济日报报导，为因应苹果 iPhone 6的出货需求，鸿海 将在中国招聘超过10万人，该报导并称此为鸿海近期在中国最大规模的征才行动。
经济日报周一报导，另外一家组装厂和硕 ，位于昆山的生产基地招工数量也将增加30%人力，预计将在7月开始生产iPhone 6。
根据报导，鸿海将负责新iPhone的70%生产，和硕负责其余的30%。外界普遍预期新iPhone将在今年秋季上市。
鸿海对此报导不予置评。
目前尚未能立即取得和硕对此报导置评。(完) (编译 李婷仪 审校 屈桂娟)
（作者为郑联盛、肖立晟、王宇哲、杨晓晨、周济。其中郑联盛为盘古智库宏观经济研究中心高级研究员，肖立晟、杨晓晨、王宇哲、周济均为盘古智库宏观经济研究中心研究员，文章仅代表他们本人观点。） 摘要：
新加坡一交易商称，Petron Malaysia可能已从维多标购船期为5月下半月的含硫500ppm柴油，价格为每桶升水约0.80美元，不过不能立即获得证实。
路透香港4月26日 - 中国南方航空周三宣布，将向空中客车订购20架A350-900飞机，总目录价为59.78亿美元，该批飞机将在2019-22年间分阶段交付。