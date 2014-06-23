台湾个股：鸿海及和硕为生产iPhone 6将在中国大举招聘员工--报导

路透台北6月23日 - 台湾经济日报报导，为因应苹果 iPhone 6的出货需求，鸿海 将在中国招聘超过10万人，该报导并称此为鸿海近期在中国最大规模的征才行动。

经济日报周一报导，另外一家组装厂和硕 ，位于昆山的生产基地招工数量也将增加30%人力，预计将在7月开始生产iPhone 6。

根据报导，鸿海将负责新iPhone的70%生产，和硕负责其余的30%。外界普遍预期新iPhone将在今年秋季上市。

鸿海对此报导不予置评。