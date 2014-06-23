港报社评：内地禁记者负面报道走回头路谁监督政府--明报6月23日

6月18日，国家新闻出版广电总局发出通知，要求新闻机构集中处理违规问题，包括打击个别记者敲诈勒索的不良行为，以及禁止记者及分社未经该单位同意擅自展开批评报道。新闻出版总局把两类不同性质的通知同时推出，前者得到社会支持，后者却与监察政府的大潮相违。

内地的新闻机构全属国营或党营，传媒机构仍然握在党政系统手上。后来情况出现些微变化，虽未至于马上改变内地新闻事业的本质及生态，但间或人们从电视及报刊读到对某些低层官员或不良现象的揭露。过去几年的情况又有不同，记者实名举报较多，一员又一员高官因而落马。

可是，当人们期待更多揭露官员部门藏污纳垢的新闻形诸新闻报道时，新闻出版总局却下发通知，禁止刊发有关批评的报道，此举马上引起前线记者反弹，认为连批评都要领导批准，「这不是批评，是撒娇」。

新闻出版总局的有关决定，与去年内地刮起的马克思主义新闻观学习风潮不谋而合，包括中央电视台在内的新闻机构成员学习马克思主义新闻观写下心得，综其而言有三点，一是坚持新闻的党性原则；二是坚持把正确舆论导向放在首位；三是为人民服务、为社会主义服务。从新闻出版总局的通知对证，马克思主义新闻观的第二点坚持正确舆论导向，在新闻出版总局的通知里呼之欲出，舆论监督与舆论导向的分野显而易见。

今天内地严打贪腐，但传媒批评监督的报道却以「上级批准」设限，这令人心生疑窦，「只许中纪委查案，不许记者报道」到底是什么原因，是否通过限制传媒监督，把维稳风险控制掌管？