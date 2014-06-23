港报社评：争取强积金「廉价套餐」能保值--星岛日报6月23日

国际油市：亚洲柴油和航煤价差下跌，但供应依旧吃紧
新加坡一交易商称，Petron Malaysia可能已从维多标购船期为5月下半月的含硫500ppm柴油，价格为每桶升水约0.80美元，不过不能立即获得证实。
当局考虑硬性规定强积金营运者，要提供总收费不逾1%的「廉价套餐」，给予打工仔选择，进一步压低基金收费。这有助纾减市民对强积金计画的负面印象，不过还要确保服务质素和投资回报水平。
强积金计画管理局希望透过市场竞争来压低收费，包括推出强积金「半自由行」安排，容许市民转换光顾对象，以及在网站胪列「平之选」，方便市民格价。连串措施虽然导致部分基金略减收费，但是整体水平仍然高过澳洲和英国等地，效果未如理想。
市场竞争未能充分发挥效用的原因之一，是现时市场超过70%分额是由5大受托人占有，此外，尽管积金局提高了基金收费透明度，但是教育程度低和金融投资知识不丰的市民，始终难以掌握选择窍门。 基金总收费包括基金管理费，以及中介人和银行作为受托人的费用等。积金局推出「平之选」网页，胪列基金管理费不逾1%、或总收费不逾1.3%的基金。消费者委员会则指出，公众较为接受的水平，是总收费不逾1%。
积金局回应市民诉求，考虑规定营运者提供的「核心基金」总收费不逾1%。这类基金不追求超高回报，便于管理。政府每年发行抗通胀债券超购情况热烈，可见不少市民手头有大量资金寻求保值，如果强积金的核心基金，能够以低廉收费向市民提供足以抵御通胀蚕食的保证回报，不难吸引市民透过自愿供款加码光顾，基金得以薄利多销，与市民双赢，并且有助减轻政府照顾市民退休生活的财政压力。
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
新加坡一交易商称，Petron Malaysia可能已从维多标购船期为5月下半月的含硫500ppm柴油，价格为每桶升水约0.80美元，不过不能立即获得证实。
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