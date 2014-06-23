港报社评：「占中公投」公然造假绑架民意--文汇报6月23日

「占中公投」声称已经有几十万人投票。然而，「占中公投」不仅违法违宪，而且投票系统漏洞处处，弄虚作假，造假搞出令人难以置信的高投票数字，全无公信力可言。「占中公投」撒豆成兵，造假已到了明目张胆的地步，目的是要将民意绑架到「占中」与「公民提名」的战车上。然而，造假造过头，不仅会招来质疑，更会引来理性民意的反弹和反抗。

「占中公投」分为网上和实体系统两个部分。网上投票系统早被揭发未能识别重复投票，又未能阻止未满18岁人士投票，破绽百出，故意不设防。而在实体票站如无掩鸡笼，有心人可随意造假。

「占中公投」不但系统漏洞处处，过程中更出现了大量人为操纵的迹象。组织者投票前自称受到黑客网络攻击，大打「悲情牌」。但奇怪的是，所谓黑客攻击在正式投票时却消失得无影无踪，暴露所谓「黑客攻击」不过是自编自导自演的「苦肉计」。另外，网上投票系统多次出现不正常的现象，包括短时间录得过10万人投票；不少市民表示在不知情下自己的身份证号码被人用作投票，等等。这些都说明「占中公投」只是一场公然造假的政治闹剧。

所有民调已显示主流民意不支持「占中」，认同特首普选必须依法办事。「占中」搞手眼见民意不利，于是利用一个可以任意操纵的「全民投票」，以制造出一个内定的结局，企图以此绑架民意，为之后引爆「占中」拉倒政改作准备。这样的结果，只会令市民反感。