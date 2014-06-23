布瑞克农业信息：DDGS严查及国储销售定价将继续支撑郑商所菜粕期货

近几个月来，国内菜籽产业链一直围绕着收储政策展开，菜籽收储细节的调整和变化不仅牵动着产业链上各类企业的神经，而且直接影响着下游产品菜油和菜粕的走势。最近两个月，国内菜粕期现货价格持续上涨，目前已逼近去年的高点。即便如此，以下两因素也将继续支撑市场。