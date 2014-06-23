布瑞克农业信息：DDGS严查及国储销售定价将继续支撑郑商所菜粕期货

国际油市：亚洲柴油和航煤价差下跌，但供应依旧吃紧
新加坡一交易商称，Petron Malaysia可能已从维多标购船期为5月下半月的含硫500ppm柴油，价格为每桶升水约0.80美元，不过不能立即获得证实。
以下内容节选自6月23日的《期货日报》：
近几个月来，国内菜籽产业链一直围绕着收储政策展开，菜籽收储细节的调整和变化不仅牵动着产业链上各类企业的神经，而且直接影响着下游产品菜油和菜粕的走势。最近两个月，国内菜粕期现货价格持续上涨，目前已逼近去年的高点。即便如此，以下两因素也将继续支撑市场。
其一，6月7日起，国家检验检疫局对美国DDGS停止批准进境动植物检疫许可证，并要求国内各大港口继续严查DDGS转基因成份MIR162，使得国内进口DDGS供应预期下降。
其二，据传，今年湖北地区国储收购菜籽后加工的菜粕将统一指定由6家企业销售，油厂无销售权，国储菜粕定价为3050元/吨，比之前江苏地区中储粮公布的3000元/吨高出50元/吨。(完)
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新加坡一交易商称，Petron Malaysia可能已从维多标购船期为5月下半月的含硫500ppm柴油，价格为每桶升水约0.80美元，不过不能立即获得证实。
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路透北京4月26日 - 据两名知情人士透露，作为反倾销调查的一部分，中国正在考虑对糖进口加征特别关税，这对于面对巴西等生产国的廉价进口品而寻求帮助的国内生产商来说是一场胜利。