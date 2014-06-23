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亚洲 | 2014年 6月 23日 星期一 09:47 BJT

布瑞克农业信息：DDGS严查及国储销售定价将继续支撑郑商所菜粕期货

以下内容节选自6月23日的《期货日报》：

近几个月来，国内菜籽产业链一直围绕着收储政策展开，菜籽收储细节的调整和变化不仅牵动着产业链上各类企业的神经，而且直接影响着下游产品菜油和菜粕的走势。最近两个月，国内菜粕期现货价格持续上涨，目前已逼近去年的高点。即便如此，以下两因素也将继续支撑市场。

其一，6月7日起，国家检验检疫局对美国DDGS停止批准进境动植物检疫许可证，并要求国内各大港口继续严查DDGS转基因成份MIR162，使得国内进口DDGS供应预期下降。

其二，据传，今年湖北地区国储收购菜籽后加工的菜粕将统一指定由6家企业销售，油厂无销售权，国储菜粕定价为3050元/吨，比之前江苏地区中储粮公布的3000元/吨高出50元/吨。(完)

详情请点选链接：here (整理 路透中文部)
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