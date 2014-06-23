《路透晚报》--6月23日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国数据：6月汇丰制造业PMI初值今年首度升回荣枯线上方，微刺激显效

随着中国政府稳增长的微刺激政策逐渐显现效果，制造业企稳的态势愈发明显。中国6月汇丰制造业PMI初值今年首度升回荣枯线上方。

--中国金融：存款保险是发展民营银行的重要前提，应尽快推出--央行官员

中国人民银行金融稳定局局长宣昌能表示，存款保险制度是发展民营银行的重要前提和条件，推出存款保险制度已刻不容缓，而建立存款保险制度对于完善中国金融安全也有重要意义。

--中国保险：将在京沪等四城市正式开展“以房养老”保险试点--保监会

中国保监会周一称，将在北京、上海、广州、武汉四城市开展老年人住房反向抵押养老保险试点。反向抵押养老保险属于商业保险范畴，投保人群为60周岁以上拥有房屋完全独立产权的老年人。

--中国金融：金融产品存款化是金融结构调整的最大障碍--财经委副主任

全国人大财经委副主任委员吴晓灵周六指出，当前中国金融产品存款化现象严重，只要承诺保本的理财产品本质都是存款。金融产品存款化是财富管理理念的障碍，也是中国金融结构调整的最大障碍。

--中国金融：推动财富管理市场发展需减少金融抑制，扩大供给-央行副行长

中国人民银行副行长潘功胜周六表示，中国互联网金融财富管理市场在不到一年多的时间发展迅速，说明中国的金融市场存在抑制。未来进一步推动中国财富管理市场及金融市场发展，要减少金融抑制，扩大金融供给。

--《分析》不良资产处置回报丰厚，中国大银行打算管理自身坏账掘金

看到不良资产管理公司赚到巨大利润，中国的大型银行打算自己管理自身坏账，这表明他们相信对内部风险评估团队的投资到了开花结果的时候。如果他们是对的，这可能标志着规模超过1,000亿美元的不良债权买方市场的终结，银行股东将会获益，而中国信达等资产管理公司则要牺牲获利了。

--专家观点：地方隐性负债是中国政府债务最大风险，需疏堵结合--财科所所长

中国财政部财政科学研究所所长贾康日前表示，目前中国政府性债务中最主要的风险，在于地方隐性负债。解决政府债务问题，要有堵有疏、疏堵结合。

--中国能源：自周二起汽、柴油价格每吨分别提高165元和160元--发改委

中国国家发展和改革委员会周一通知称，自周二（24日）起，决定将汽、柴油价格每吨分别提高165元人民币和160元，测算到零售价格90号汽油和0号柴油（全国平均）每升分别提高0.12元和0.14元。

--中国房地产：警惕别有用心者唱空楼市误导政策，满足私利--人民日报

人民日报海外版周一刊登题为房价正常调整为何连遭唱空的文章称，目前中国楼市已进入正常调整期，要警惕别有用心者唱空楼市的真正目的--扰乱市场，误导政策，满足私利。

--台湾数据：5月工业生产指数创单月新高，乐观看待第二季年增5%以上

台湾经济部周一公布，5月工业生产指数较上年同期升5.19%，虽较上月修正后升5.29%略低，但是工产指数为109.56，则创下历年单月新高。

--台湾数据：5月季调失业率跌至3.99%，降至近六年低点--主计总处

台湾主计总处周一公布，5月经季节调整后失业率为3.99%，上月为4.04%。5月经季调失业率至3.99%，降至与2008年7月失业率为3.99%的相同水准。

--香港数据：5月综合消费物价指数(CPI)按年升3.7%，通胀维持平稳

香港统计处周一公布，5月份综合消费物价指数（CPI）按年升3.7%，增速与4月份持平。

【固定收益】

--新债招标：广东三期地方债利率比肩国债，自发自还未脱非市场化约束

作为自发自还地方债的首个尝鲜者，中国广东省周一上午招标的三期地方债，利率稍低于预期，基本持平于同期限的国债。这显示地方政府自行组团发债，非市场化因素仍是主导，发行主体的信用风险等指标的定价作用继续被忽略。

--新债招标：中国农发行三期债结果低于二级，一二级差距维持较低水平

中国农业发展银行周一下午招标的一至三年增发债，收益率圴低于二级。不过临近半年末，资金面压力还未完全释放，短债一二级利差维持在相对较低水平，其中两年和三年品种均在4个基点(bp)左右。

--中国公开市场：一级交易商可继续申报正/逆回购，及三个月央票需求

业内人士周一透露，中国人民银行公开市场一级交易商本周仍可继续上报多种期限正/逆回购，以及三个月央票需求。其中正回购期限包括14天和28天，逆回购包括七天和14天。

--中国债市动态：现券收益率及IRS略涨，因汇丰PMI初值升至荣枯线上方

中国银行间市场周一现券收益率及IRS均略上行，因早间公布的汇丰制造业PMI初值今年首度重回荣枯线上方，显示微刺激政策渐有成效，二级市场稍有承压，但总体观望气氛占主，成交偏清淡。

--中国债市：中短端信用债收益率估值多小幅反弹，长端略跌--NAFMII

中国银行间市场交易商协会(NAFMII)最新非金融企业债务融资工具定价估值显示，各期限品种收益率走势现分化，五年以内中短端大多小幅反弹，七年及以上期限则略跌。

--中国债市：利率互换稍涨，受汇丰PMI初值回升及七天定盘利率上行带动

中国银行间人民币利率互换(IRS，回购定盘利率基准)周一小涨。市场人士表示，主要是受早间公布的汇丰制造业PMI初值回升至荣枯线上方推动，且七天定盘利率今日也小幅上行，令机构对半年末资金价格走势较为关注。

【外汇】

--中国汇市：人民币微幅收贬，月底前区间振荡维稳格局料持续

中国人民币兑美元周一周一微幅收贬。中间价随隔夜美元走势稍低开。交易员反映早间公布的汇丰制造业PMI初值好于预期，但市场在试探升值未果后又在大行购汇引领下回落。

--离岸人民币：更多中外资银行开启苏州工业园区跨境贷款

新加坡银行机构与苏州工业园区跨境业务试点启动后，多家中外资银行新加坡分行陆续对苏州工业园区内企业发放跨境贷款。中国建设银行新加坡分行日前向苏州益而益电器制造公司、科蒂(中国)投资公司发放跨境人民币贷款，金额共计5,000万元。

【证券/行业】

--《焦点》中国推上市公司员工持股计划试点，实践效果有待观察

在时隔两年停滞后，中国证监会上周五正式出台指导意见，为上市公司员工持股打开了政策大门。但该意见更多体现为大纲式的表态，员工持股计划目前所涉及的诸多实际操作问题尚未得到有效解决。

--《焦点》青岛港融资欺诈调查引发对中国仓储业规范的质疑

青岛港金属融资欺诈调查触动了银行和交易所的神经，他们痛苦地意识到在中国仓储业储存大宗商品面临的风险。

--中国股市：沪综指小幅收低，PMI初值好于预期但仍难提振大盘

中国股市沪综指周一小幅收低。今日市场继续维持震荡，PMI初值好于预期但仍难提振大盘，个股走势分化，银行、地产等权重股整体下跌拖累大盘。分析师指出，新股申购资金将陆续解冻并逐步减轻对二级市场的负面影响，短期大盘料仍维持震荡格局。

--中国证券：32家券商提出新三板做市商备案申请，国泰君安等四家已获准

俗称中国“新三板”的全国中小企业股份转让系统公司的做市商筹备取得阶段性进展。除国泰君安证券等四家券商首批获得做市业务备案函外，目前有32家证券公司已完成各项准备工作并向全国股份转让系统公司提出做市业务备案申请。

--中国证券：转融券试点券商将增加至73家，标的证券亦扩容

中国证券金融股份有限公司公告，将从周一起扩大转融券业务试点范围，试点证券公司数量由原来的30家增至73家；转融券标的证券数量将由原来的287只，增加至628只股票，与现有融资融券的证券范围基本一致。

--中国新股：国信证券拟发行至多12亿A股，元祖谋求A股上市--预披露

在中国证监会网站最新刊登预披露材料的公司中，国信证券和浙商证券两家券商“现身”，其中国信证券拟发行至多12亿A股补充营运资金。另外，具台资背景的上海元祖梦果子股份有限公司亦计划在上海证交所上市。

--台湾个股：鸿海及和硕为生产iPhone 6将在中国大举招聘员工--报导

台湾经济日报报导，为因应苹果 AAPL.O iPhone 6的出货需求，鸿海 2317.TW 将在中国招聘超过10万人，该报导并称此为鸿海近期在中国最大规模的征才行动。

--中国能源：5月自伊朗进口原油同比增加36%，创记录第二高位

周一的海关数据显示，中国5月进口的伊朗原油同比增加36%至记录第二高位，且2014年1-5月进口量较上年同期增加将近50%。

--中国期市：郑商所修订交易风险管理办法，对期货公司会员不再限仓