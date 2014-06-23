瑞达期货：沪胶中线依然偏空，需求尚未出现实质性好转

6月以来，国内经济数据好转，保税区库存在季节性因素的推动下明显回落，但下游重卡销售下滑以及轮胎出口面临“双反”，使得沪胶<0#SNR:>市场多空交织。对于后市，需求尚未出现实质性好转，价格上行的空间较为有限，中线可保持偏空思路。

目前轮胎企业库存普遍为一个半月的生产量，比正常值高出50%左右。过剩产能及高库存反作用于轮胎价格，今年上半年，我国轮胎价格总体降幅达20%，已大大高于同期胶价降幅。另外，值得注意的是，近期美国钢铁工人联合会代表美国国内产业向美国国际贸易委员会和美国商务部正式提交申请，要求对中国出口到美国的轿车及轻型卡车轮胎展开反倾销和反补贴调查，并采取“双反”措施。美国如实施“双反”，对我国轮胎后市将产生巨大影响。(完)