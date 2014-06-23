港报财经评论：李克强的7.5%延伸解读--信报6月23日

李克强的7.5%延伸解读 /习广思

中国国务院总理李克强上周访问英国时称，中国政府保证经济增长下限不越过7.5%，并“诚实地”承诺中国经济不会硬着陆，有关言论随即被市场延伸解读，认为中国已将经济增长目标提高，要不是当前经济增速异常乐观，就是有筹码在手，随时加码“微刺激”措施。李克强离开英国后，随即在希腊提到今年以来中国经济运行总体平稳，首季度经济增长7.4%，处于合理区间。今年确定了GDP增长7.5%左右、城镇新增就业1000万人以上、CPI涨幅3.5%左右等主要目标，认为只要有利于支撑比较充分的就业，经济增长比7.5%高一点、低一点都是可以的。

李克强第二次谈7.5%，似是淡化在英国时的言论，姑勿论会否加码“微刺激”措施，7.5%这个数字及硬着陆的确极受市场关注。Bernstein Global Wealth Management 投资顾问机构的高级分析员Michael Parker早前发表报告指出，中国经济仍以略低于7.5%的增速扩张，“虽然数字可能不符合实际，但又能假到什么程度呢？当围绕一个经济体到底是会硬着陆还是软着陆的辩论持续了30个月，答案到底是什么其实应该心里有数，如果都3年了还说不清到底是什么情况，那就是一次软着陆吧。”

事实上，如果仅观察能源需求这个指标，中国经济可能保留了更多上升的可能性。Michael Parker列出主要大国的人均能源消费量，中国的指标还远远落后。

报告还指出，中国将需要把人均能源消费量提高到至少欧洲的水平，才能算得上是一个完全的发达国家。也即是说，由2.1升到3.1至4的人均能源消费量还有至少50%增长空间。报告说，中国仍处于转型到服务型经济体的过程，更显得其人均能源消费和人均钢铁存量处于偏低水平。以上仅仅是对工业领域而言，很多分析员已认定有过度杠杆的银行业又怎样呢？Bernstein的判断与Westpac银行全球市场策略主管Rob Rennie早前一份报告意见一致，认为财政压力还不至于导致一次崩溃。显示了Westpac银行追踪企业债券息差和波动性在内多项指标的财政压力指数，指出虽然财经媒体花费大量时间来描绘中国的“雷曼时刻”，但该行认为风险是被过分吹捧（overblown）。

澳元兑美元升势近尾声 /苏子

受惠于联储局议息后令市场情绪再度Risk On影响，上周三澳元兑美元以双日转向及大阳烛利好形态高收，可惜随后的升势却无以为继，汇价未能顺势一举突破4月10日的0.9461美元的今年高位，以及本月12日的0.9437美元高位阻力，上周四仅高见0.9432美元便以十字星待变形态回落，到上周五更进一步回落至0.94美元关口以下波动及收市，令汇价极可能在0.94/0.946美元区域呈现多重顶的见顶形态。由于多重顶形态往往在升市最后阶段里出现，换言之，目前澳元兑美元的升势极可能已到了尾声，往后日子的表现相信将好不到哪里去。因此，投资者若以汇价突破0.95美元心理关口作止蚀，目前大可入市建立澳元兑美元中期短仓，博汇价真的见顶大幅回落后所带来潜在利润。

留意上周二澳元兑美元曾以大阴烛低收，幸而低位触及50天平均线支持附近已止跌回稳。本周澳元兑美元的50天平均线已成为汇价回落时的关键支持位，可以说是不容有失，原因是本周一旦跌破，除会跌破上周的低位外，亦会同时跌破本周将与50天平均线重叠，自今年0.8656美元低位向上延伸的上升支持线。届时在技术上出现多重突破下，恐防汇价在大量止蚀沽盘的推波助澜下，势必考验自5月以来一直获得良好承接力的0.92美元重要支持关口。留意此支持与日线一日均衡图云雾区的0.9192美元底部支持相若，可说是不容有失。稍后澳元兑美元一旦确认跌破此重要支持关口，届时已几可肯定汇价已完成在0.92美元关口以上的寻顶过程，往后料会进一步录得一个甚为明显的跌幅，使到在0.9美元心理关口以上才开始入市，建立好仓，却未有获利平仓的投资者纷纷受困。

倾向相信，澳元兑美元一旦确认再次重拾弱势，今年的0.8656美元低位有机会定会不保，而破位后大方向汇价将会朝着2010年5月0.8065美元低向迈进。对于顺势及较保守的投资者而言，则可以待汇价跌破日线一日均衡图云雾区底部支持收市后，采取逢高沽出的策略。稍后，如澳元兑美元确认见顶回落，澳元兑日圆亦会跟随回落。由于澳元兑日圆波幅较大，故进取者的看淡的投资者可以伺机候高建立澳元兑日圆短仓，博汇价在跌破50天平均线支持后有较大的跌幅，而破位后初步目标看0.93/0.935美元支持区，短仓止蚀位可设在0.967美元水平。

（6月21日）

新中性”低波动现象 /习广思

美国联储局议息后，除了美股再见新高、金价急升，还有反映标普500指数波动性的VIX急跌至10.6水平，是今年新低。伊拉克地缘政治局势正在酝酿风险，但真正搬得动VIX的始终是联储局。耶伦直言联储局明白金融市场低波动性有风险，但联储局也没有政策可衡量市场波动性要在多少才是合理。在长期低息的预期下，金融市场的低波动性渐成为常态，维持低位的时间可能较市场预期要长。联储局议息后，圣路易斯联邦储备银行公布金融压力指数跌至历史新低。该指数量度了18种数据，包括利率及各种利率敏感证券的息差表现，数据在0水平时表示金融市场一切正常，负值的话表示金融市场压力低过平均水平，最新数据是-1.303，反映股票及债券两市的波动性异常地低，但在联储局表示长期低息下，这种低波动可能持续更长日子。

PIMCO始创人、“债王”Bill Gross继“新常态”、“超常态”理论后，最近提出“新中性”（New Neutral），意思是经济增长将陷停滞但稳定的趋势，增长失去动力，而利率将长期维持在低水平。“新中性”论调的核心在于利率，过去在正常经济状态下，联储局中性利率指标是4厘，但格罗斯认为，现时是一个经济再杠杆但又不能承受历史平均利率水平的时候，要维持经济和金融稳定的话，联储局将需要长期维持低利率水平。这个4厘利率，在周五的点阵图讨论中有提及，联储局正在下调长期利率预测，由年初4厘下跌至3.75厘，但格罗斯当然看得更悲观，他认为未来长期利率只可能保持在接近2厘水平。

当长期中性利率由4厘变成2厘后，最大影响是市场对资产价值的评估会截然不同。格罗斯认为，当中性利率预测转变，股票及地产资产必须得到更合理定价，眼前的资产泡沫将不再。这意味着超长期低息将继续支撑着各类资产泡沫膨胀，未必会大跌，也不会暴跌。与此同时，资产价格的波动性会趋向低水平。