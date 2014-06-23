中国资管：上周47款集合信托产品发行，募集规模减少期限缩短

路透北京6月23日 - 中国西南财经大学信托与理财研究所与普益财富联合发布的信托理财周报显示，上周（6月14日-6月20日）共有25家信托公司发行了47款集合信托产品，发行量环比减少19款。

47款新发行产品均公布了募集规模，平均计划募集规模为2.32亿元，环比增加0.65亿元，增幅为39.40%。按照平均规模推算，上周发行的信托产品总计划募集规模为108.85亿元，环比下降0.80亿元，降幅为0.73%。

其中，募集规模最大的是长安信托发行的“民生2号投资基金集合资金信托计划”，募集规模为10.00亿元，这是一款金融领域权益投资类产品。

从期限上看，47款新发行产品中，共有46款公布了期限，平均期限20.39个月，环比缩短1.96个月。

上周发行信托产品期限和收益结构如下：

期限 发行数 平均最高预期收益率 环比变化

12个月期 11 8.98% 下降0.12个百分点

24个月期 23 10.02% 下降0.12个百分点

从资金运用领域来看，基础设施领域产品发行了18款，工商企业领域产品发行了13款，房地产领域产品发行了7款，金融领域产品发行了6款，其他领域产品发行了3款。

从资金运用方式上看，权益投资类产品发行了21款，贷款运用类产品发行了18款，组合运用和债权投资类产品各发行了3款，股权投资和其他类产品各发行了1款。

**成立集合信托产品48款**

上周共有19家信托公司成立了48款集合信托产品，发行量环比增加10款。

48款成立产品中，29款产品公布了成立规模，平均成立规模为0.96亿元，环比下降0.44亿元，降幅为31.60%。

其中，成立规模最大的是北京信托发行的“盈鑫7号湘潭城乡发展系列一期信托计划”，成立规模为8.00亿元。

上周共有18款新成立产品公布了期限，平均期限21.06个月，环比缩短0.71个月。上周共有17款新成立产品公布了预期收益，平均预期收益率9.97%，环比上升0.39个百分点。

从资金运用领域来看，基础设施领域产品成立了10款，信贷资产领域产品成立了8款，证券投资领域产品成立了7款，工商企业领域产品成立了4款，金融领域产品成立了3款，房地产领域产品成立了2款，其他领域产品成立了14款。