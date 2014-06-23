港报财经评论：万科B转H，中海外受压--经济日报6月21日

国际油市：亚洲柴油和航煤价差下跌，但供应依旧吃紧
新加坡一交易商称，Petron Malaysia可能已从维多标购船期为5月下半月的含硫500ppm柴油，价格为每桶升水约0.80美元，不过不能立即获得证实。
万科B转H，中海外受压 /林瑞芬
港股今周牛皮争持为主，成交低。恒指昨收23,194，微升0.11%；成交额只有510亿港元。A股底气有但始终不足，恒指挑战高位看似容易又那么难。技术论，保历加通道近周不断收窄，下周五将是期指结算日，前后可能扩大波幅。恒指守保历加通道下限22,900仍不抹煞反覆挑战阻力23,500左右的可能性。相反，失守22,500为回吐支持。近月所观察，虽然中资能源股（因伊拉克局势紧张刺激油价）及内银股（因定向降准释放部分资金）冲上，但内险股、内房股及证券股步伐未见一致，启示市场依然对中国的经济前景，以及股市表现有所疑虑。上证指数始终于2,000上浮沉，昨收报2,026，升0.14%，没有大动力向升。下半年来讲，市场更为看重的是内房业的拐点已现，而转落的速度及幅度如何计算之中，对经济的冲击尤其关键下，都不敢轻举妄动。
据上海易居房地产研究院2014年6月18日发布了《2014年5月份70个大中城市房价指数报告》。报告指出，自2012年6月份以来，70个大中城市房价在连续上涨23个月后，首次由涨转跌。分类来看，一、二、三线房价环比同步下跌，二手房同样由涨转跌，市场整体出现下行拐点，似乎已有较明确之现象。只是仍然作为中国内地重要经济支柱的内房业，中国内地无条件放手不理调整之压力，跌多跌少才出手，则是投资者博弈内房股以至大市的关键考虑因素。事实上，各个城市情况不一样，在一线城市拐点刚刚出现，二、三线城市拐点数个月前就已经开始出现了。看内房股走势早在2013年初见顶，已经显示投资者早预料拐点的可能出现，目前静观政策。
往往只能从各消息梳理政策的可能变化，从近月央行开座谈会要求银行挺居民首套房信贷需求，到地方政府频传暗松房调政策，可见政府已暗中助力。只是央行只是作“视窗指导”，商业银行未必个个会听，事实上，据讲中国内地不少地区的住房按揭贷款的紧张情况却未见缓解，利率上浮、排队等“贷”等现状仍在。如果房地产价格进入绝对下跌（而不仅仅是增速放缓）并且持续一段时间，不排除政府需要加码救房市。
房价料下跌，内房股未减压 /余少文
大市继续牛皮，但料国企指数要先下试10,000点，然后才向上冲，至于积弱的内房股，5月房价环比录得两年来首次下跌，尽管个别城市或松限购，惟内房股股价压力未除。中国内地股市偏软，上证综合指数续守2,000点，国企指数三连阴后，昨日反弹，全日升41点，收报10,395点，成交额105亿港元，只有60%主板H股可以随大市上升；红筹指数跌5点，收报4,326点，成交额44亿港元。由于国指周一高见两个月来高位10,570点后回落，反映4月高位10,591点阻力大，也令国指跌穿5月低位9,620点回升以来所形成的上升轨，暂守于20天平均线。虽然认为国指在缺乏利好消息下，短期易跌难升，但下跌的空间也应有限，因为俗称牛熊分界线的250天平均线和50天平均线略高于10,000点，再加上国指由5月低位9,620点升至上周高位，如以0.5倍调整为10,095点。以国指昨日收市价计算，只是多跌300点也应该获支持。
除了国指有回调压力，内房股情况也未许乐观，国家统计局的70个大中城市新建住宅销售价格数据显示，按月上升的城市仅15个，较4月的44个减少66%，按月下跌的城市达35个。路透综合统计局数据后，5月新建住宅销售价格按年升5.6%，升幅已是连续五个月放缓，更重要是5月新建住宅销售价格按月下跌0.2%，是两年来首次，难怪不少发展商减价促销，反映中国内地楼市下滑情况较预期严重。其实，中国内地房地产4月和5月是传统旺季，中国内地证券商数字都指这段日子出现旺季不旺现象，成交量未见好转下，难以促使发展商增加房地产投资力度，故今年1至5月的全国房地产开发投资增长放缓至14.7%，其中住宅投资增长14.6%，回落2%，占房地产开发投资的比重68.5%。
至于综合国家统计局数据，5月住宅商品房每平方米平均售价为6,003人民币，是今年最低，按月下跌4.0%，按年亦跌0.6%，确认楼市呈下跌趋势。故见到中国人民银行和中国银监会近期支持首套房贷款，又传出不少城市政府松绑限购政策，都是为了缓和房价下跌问题。
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
新加坡一交易商称，Petron Malaysia可能已从维多标购船期为5月下半月的含硫500ppm柴油，价格为每桶升水约0.80美元，不过不能立即获得证实。
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